Меню
Новости Сирии
Сирия: эксперты ОЗХО опросили свидетелей, прибывших в Гаагу
Политика
Медведев обсудил с Кудриным совершенствование госуправления
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: эксперты ОЗХО опросили свидетелей, прибывших в Гаагу

    69

    Сирия: эксперты ОЗХО опросили свидетелей, прибывших в Гаагу

    Гаага, 26 апреля. Часть свидетелей, прибывших в Нидерланды из Сирии для участия в брифинге Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), уже опрошены специалистами Миссии о установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), заявил представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

    «Мы абсолютно не предвосхищаем работы экспертов. У них есть список тех мест, которые нужно посещать», — заявил он, напомнив о необходимости осмотре обнаруженных в сирийской Думе подпольных химических лабораторий, где террористы производили боевые припасы.

    По словам Шульгина, многие сирийцы, прибывшие накануне в Нидерланды, уже встретились с экспертами ОЗХО и дали исчерпывающие пояснения.

    Всего из сирийского города Дума, где якобы произошла химатака, прибыло 17 человек, среди них трое несовершеннолетних. Брифинг с участием свидетелей проводится для того, чтобы доказать постановочный характер ролика, снятого группой «Белые каски» и послужившего основанием для нанесения США и их союзников ракетных ударов по территории Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    17:47   26 Апреля 2018
    214
    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    17:22   26 Апреля 2018
    2969
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    212
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    557