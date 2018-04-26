Сирия: эксперты ОЗХО опросили свидетелей, прибывших в Гаагу

Гаага, 26 апреля. Часть свидетелей, прибывших в Нидерланды из Сирии для участия в брифинге Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), уже опрошены специалистами Миссии о установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС), заявил представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Мы абсолютно не предвосхищаем работы экспертов. У них есть список тех мест, которые нужно посещать», — заявил он, напомнив о необходимости осмотре обнаруженных в сирийской Думе подпольных химических лабораторий, где террористы производили боевые припасы.

По словам Шульгина, многие сирийцы, прибывшие накануне в Нидерланды, уже встретились с экспертами ОЗХО и дали исчерпывающие пояснения.

Всего из сирийского города Дума, где якобы произошла химатака, прибыло 17 человек, среди них трое несовершеннолетних. Брифинг с участием свидетелей проводится для того, чтобы доказать постановочный характер ролика, снятого группой «Белые каски» и послужившего основанием для нанесения США и их союзников ракетных ударов по территории Сирии.