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Защитник «Янг Бойз» может перейти в «Спартак»
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    Защитник «Янг Бойз» может перейти в «Спартак»

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    Защитник «Янг Бойз» может перейти в «Спартак»

    Москва, 26 апреля. Защитник швейцарского клуба «Янг Бойз» Касим Нуху интересен московскому «Спартаку». Как стало известно Федеральному агентству новостей, столичный клуб хочет укрепить 22-летним игроком сборной Ганы центр обороны предстоящим летом.

    По информации источника, за Нуху также следят представители клубов из топ-5 европейских чемпионатов. Сообщается, что сумма сделки может составить порядка 10 миллионов евро. 

    Нуху перешел в «Янг Бойз» летом 2017 года из «Мальорки». Сезоном ранее он уже выступал за швейцарский клуб на правах аренды. В текущем сезоне на его счету 40 матчей во всех турнирах, 3 гола и 2 передачи. «Янг Бойз» после 31 тура занимает первое место в лиге, опережая ближайшего преследователя на 13 очков.

    «Спартак», напомним, занимает 3-е место в таблице премьер-лиги. Красно-белые набрали 50 очков, отставание от идущего вторым ЦСКА составляет 1 очко, от лидера чемпионата «Локомотива» — 7 баллов.

    Автор: Константин Тихов
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