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Решение о том, что станет главой Армении, должно приниматься с помощью консенсуса — МИД РФ
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    Решение о том, что станет главой Армении, должно приниматься с помощью консенсуса — МИД РФ

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    Решение о том, что станет главой Армении, должно приниматься с помощью консенсуса — МИД РФ

    Москва, 26 апреля. Решение о том, что будет руководить Арменией, должно приниматься с помощью консенсуса и общественного согласия. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Именно внутри Армении должна происходить выработка консенсуса и общественного согласия относительно того, как и кто будет руководить этой страной, какой курс будет выбран и так далее», — отметила она.

    Напомним, что на днях бывший президент Армении Серж Саргсян, который был назначен новым премьер-министром страны, сложил полномочия из-за массовых акций протеста. Вышедшие на улицу жители Еревана и других городов требовали отставки Саргсяна, обвиняя его в неэффективном управлении страной и экономическом упадке республики. В своем обращении к народу Саргсян заявил, что действительно совершал ошибки и признал правоту оппозиции, которая возглавила протест.

    Автор: Антон Соколов
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