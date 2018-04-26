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Не менее 883 мирных жителей стали «непреднамеренными» жертвами коалиции США в Сирии и Ираке
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    Не менее 883 мирных жителей стали «непреднамеренными» жертвами коалиции США в Сирии и Ираке

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    Не менее 883 мирных жителей стали «непреднамеренными» жертвами коалиции США в Сирии и Ираке

    Вашингтон, 26 апреля. Удары коалиции, возглавляемой США, по Сирии и Ираку с 2014 года унесли жизни по меньшей мере 883 мирных жителей. Такие данные приводятся в отчете самой коалиции.

    В докладе совместной объединенной оперативной группы погибшие мирные жители названы «непреднамеренными жертвами».  

    «К настоящему моменту, основываясь на доступной информации, не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении пресс-службы коалиции.

    Отметим, самолеты коалиции регулярно наносят авиаудары по территории Сирии. 19 апреля стало известно, что в результате бомбардировок в провинции Хасака погибло несколько мирных жителей, а также не менее 11 заключенных, находившихся под стражей по обвинению в связях с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ1.

    До этого, 14 апреля, коалиция нанесла масштабный удар по целому ряду объектов на территории САР. При этом поводом для атаки стала постановка применения химического оружия в Восточной Гуте, к которой сирийские правительственные войска, как заявили и в Дамаске, и в Москве, не имели никакого отношения.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
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