Не менее 883 мирных жителей стали «непреднамеренными» жертвами коалиции США в Сирии и Ираке

Вашингтон, 26 апреля. Удары коалиции, возглавляемой США, по Сирии и Ираку с 2014 года унесли жизни по меньшей мере 883 мирных жителей. Такие данные приводятся в отчете самой коалиции.

В докладе совместной объединенной оперативной группы погибшие мирные жители названы «непреднамеренными жертвами».

«К настоящему моменту, основываясь на доступной информации, не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении пресс-службы коалиции.

Отметим, самолеты коалиции регулярно наносят авиаудары по территории Сирии. 19 апреля стало известно, что в результате бомбардировок в провинции Хасака погибло несколько мирных жителей, а также не менее 11 заключенных, находившихся под стражей по обвинению в связях с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ1.

До этого, 14 апреля, коалиция нанесла масштабный удар по целому ряду объектов на территории САР. При этом поводом для атаки стала постановка применения химического оружия в Восточной Гуте, к которой сирийские правительственные войска, как заявили и в Дамаске, и в Москве, не имели никакого отношения.

1 Организация запрещена на территории РФ.