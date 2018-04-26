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Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва
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    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

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    «Отбросить показную шелуху»: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Всероссийского съезда союза ректоров, обрисовал основные задачи, которые стоят перед российской высшей школой.

    Путин: Новому правительству нужно подумать о кампусах

    Новому правительству, которое приступит к работе в ближайшее время, необходимо найти средства для дополнительного строительства в стране студенческих общежитий и кампусов. Об этом в частности заявил Владимир Путин, выступая перед ректорами вузов.

    «Нужно, чтобы у талантливых мотивированных молодых людей, независимо от их места жительства и дохода родителей, были возможности для получения высшего образования», — сказал президент.

    Один из путей осуществления этого плана — «реализация дополнительной программы строительства студенческих общежитий и современных комфортных кампусов», отметил глава государства.

    «Мы обязательно должны это сделать», — подчеркнул Путин.

    Владимир Путин выступил в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Всероссийского съезда союза ректоров

    Вузы — лучшая площадка для стартапов

    Владимир Путин считает, что вузы могут стать лучшей площадкой для развития стартапов, в которых молодые специалисты смогут работать со студенческой скамьи.

    «Нужно поощрять стремление студентов и аспирантов к созданию собственных разработок и к их внедрению, — подчеркнул президент. — Вузы могут готовить целые проектные команды, которые будут способны конструировать сложные инженерные и технологические системы».

    «Думаю, было бы правильно, чтобы именно в вузах были выстроены лучшие условия для стартапов, которые станут первым шагом для создания успешных высокотехнологичных компаний», — отметил Путин.

    Президент напомнил о горячих дискуссиях по этому поводу, которые имели место раньше.

    «Считаю, что в конце концов, мы приняли правильное решение, отбросили административно-показную шелуху, и теперь это направление нужно развивать дальше», — подчеркнул Путин.

    Расходы на высшее образование в РФ выросли в четыре раза

    Расходы государства на высшее образование с 2000 года выросли в России в реальном выражении более чем в четыре раза, отметил Владимир Путин.

    По словам президента, с 2000 по 2016 годы расходы консолидированного бюджета на высшую школу в абсолютных цифрах увеличились с 24,4 миллиардов рублей до 523,3 миллиардов.

    «Были увеличены зарплаты преподавателям и научным работникам, созданы лаборатории и исследовательские центры при вузах — в том числе с участием ведущих зарубежных ученых. Все это уже дает отдачу», — отметил президент, подчеркнув, что динамика положительных перемен должна нарастать.

    «Нужно поощрять стремление студентов и аспирантов к созданию собственных разработок и к их внедрению», — подчеркнул президент

    Путин: Диссертации должны иметь научное значение

    Выступая перед ректорами вузов, президент отметил, что в высшей школе есть еще много нерешенных проблем, в частности, есть вопросы по научному значению защищаемых в России диссертаций.

    В связи с этим президент заявил, что существует хорошая зарекомендовавшая себя практика открытых конкурсов по распределению грантов, в том числе для молодых ученых.

    «Если у аспиранта или его научного руководителя есть серьезное осознанное намерение заниматься наукой, <…> — пусть они участвуют в таких конкурсах, предлагают работы по приоритетам научно-технологического развития страны», — подчеркнул Путин.

    Президент также считает, что ведущие российские вузы должны продолжить работу по повышению качества научного и преподавательского состава.

    «Многие вузы и в столичных городах, и в регионах нередко не могут продемонстрировать способность решать серьезные задачи и пока не готовы к обновлению в соответствии с глобальными изменениями, которые происходят в науке и технологиях», — сказал российский лидер.

    «Считаю, что мы приняли правильное решение, отбросили административно-показную шелуху, и теперь нам нужно развивать дальше», — подчеркнул Путин.

    Путин обещает поддержку успешным вузам

    Правительство России будут поддерживать вузы, которые ведут успешные научные исследования и внедряют собственные разработки, сказал Владимир Путин.

    «Мы обязательно будем и дальше поддерживать вузы, которые активно и успешно занимаются исследованиями и разработками», — заявил он.

    Президент выразил мнение, что российская высшая школа должна стать локомотивом развития технологий и кадров.

    «По всей стране вузы и университеты должны стать центрами развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и для наших регионов. Вокруг наших вузов должны сформироваться сообщества людей, увлеченных идеями технологического прорыва», — подчеркнул Владимир Путин.

    Напомним, в ходе послания Федеральному собранию от 1 марта, президент России Владимир Путин уделил особое внимание вопросам развития отечественной науки и высшей школы.

    Автор: Ирина Петрова
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