«Отбросить показную шелуху»: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

Президент России Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Всероссийского съезда союза ректоров, обрисовал основные задачи, которые стоят перед российской высшей школой.

Путин: Новому правительству нужно подумать о кампусах

Новому правительству, которое приступит к работе в ближайшее время, необходимо найти средства для дополнительного строительства в стране студенческих общежитий и кампусов. Об этом в частности заявил Владимир Путин, выступая перед ректорами вузов.

«Нужно, чтобы у талантливых мотивированных молодых людей, независимо от их места жительства и дохода родителей, были возможности для получения высшего образования», — сказал президент.

Один из путей осуществления этого плана — «реализация дополнительной программы строительства студенческих общежитий и современных комфортных кампусов», отметил глава государства.

«Мы обязательно должны это сделать», — подчеркнул Путин.

Вузы — лучшая площадка для стартапов

Владимир Путин считает, что вузы могут стать лучшей площадкой для развития стартапов, в которых молодые специалисты смогут работать со студенческой скамьи.

«Нужно поощрять стремление студентов и аспирантов к созданию собственных разработок и к их внедрению, — подчеркнул президент. — Вузы могут готовить целые проектные команды, которые будут способны конструировать сложные инженерные и технологические системы».

«Думаю, было бы правильно, чтобы именно в вузах были выстроены лучшие условия для стартапов, которые станут первым шагом для создания успешных высокотехнологичных компаний», — отметил Путин.

Президент напомнил о горячих дискуссиях по этому поводу, которые имели место раньше.

«Считаю, что в конце концов, мы приняли правильное решение, отбросили административно-показную шелуху, и теперь это направление нужно развивать дальше», — подчеркнул Путин.

Расходы на высшее образование в РФ выросли в четыре раза

Расходы государства на высшее образование с 2000 года выросли в России в реальном выражении более чем в четыре раза, отметил Владимир Путин.

По словам президента, с 2000 по 2016 годы расходы консолидированного бюджета на высшую школу в абсолютных цифрах увеличились с 24,4 миллиардов рублей до 523,3 миллиардов.

«Были увеличены зарплаты преподавателям и научным работникам, созданы лаборатории и исследовательские центры при вузах — в том числе с участием ведущих зарубежных ученых. Все это уже дает отдачу», — отметил президент, подчеркнув, что динамика положительных перемен должна нарастать.

Путин: Диссертации должны иметь научное значение

Выступая перед ректорами вузов, президент отметил, что в высшей школе есть еще много нерешенных проблем, в частности, есть вопросы по научному значению защищаемых в России диссертаций.

В связи с этим президент заявил, что существует хорошая зарекомендовавшая себя практика открытых конкурсов по распределению грантов, в том числе для молодых ученых.

«Если у аспиранта или его научного руководителя есть серьезное осознанное намерение заниматься наукой, <…> — пусть они участвуют в таких конкурсах, предлагают работы по приоритетам научно-технологического развития страны», — подчеркнул Путин.

Президент также считает, что ведущие российские вузы должны продолжить работу по повышению качества научного и преподавательского состава.

«Многие вузы и в столичных городах, и в регионах нередко не могут продемонстрировать способность решать серьезные задачи и пока не готовы к обновлению в соответствии с глобальными изменениями, которые происходят в науке и технологиях», — сказал российский лидер.

Путин обещает поддержку успешным вузам

Правительство России будут поддерживать вузы, которые ведут успешные научные исследования и внедряют собственные разработки, сказал Владимир Путин.

«Мы обязательно будем и дальше поддерживать вузы, которые активно и успешно занимаются исследованиями и разработками», — заявил он.

Президент выразил мнение, что российская высшая школа должна стать локомотивом развития технологий и кадров.

«По всей стране вузы и университеты должны стать центрами развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и для наших регионов. Вокруг наших вузов должны сформироваться сообщества людей, увлеченных идеями технологического прорыва», — подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию от 1 марта, президент России Владимир Путин уделил особое внимание вопросам развития отечественной науки и высшей школы.