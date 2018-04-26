Главные новости 26 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 26 апреля.

Народный артист Украины Олег Треповский ушел из жизни в возрасте 52 лет. Звезда «Сватов» и «Слуги народа» скончался в Киеве.

В России вспоминают жертв аварии Чернобыльской АЭС, которая произошла 32 года назад. Припять превратилась в город-призрак, однако в настоящее время далеко не безлюдна. Новое «Укрытие», экскурсии, разбой: как живет Чернобыль спустя 32 года после аварии.

Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать украинских паспортов жителей Крыма, которые добровольно получили российский паспорт, приняли участие в выборах президента РФ в Крыму или вступили в армию России. Жители Луганска: Нас обстреливают. Какая мы Украина?

Противники США в Сирии активно применяют против американских летающих батарей поддержки подразделений сухопутных войск AC-130 средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Познакомились с «Красухой»: эксперт прокомментировал жалобы США на российские РЭБ в Сирии.

Специалисты провели статические и динамические тесты автодорожной части Крымского моста, которые засвидетельствовали надежность несущих конструкций и их готовность к вводу в регулярное использование. Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации.

У Народного артиста России, звезды телевизионного сериала «Воронины» Бориса Клюева медики обнаружили тяжелую болезнь легких. Об этом актер сообщил в четверг журналистам лично. У звезды сериала «Воронины» обнаружили тяжелую болезнь легких

В скандальном деле подполковника ФСИН Юрия Сандркина, осужденного за выбивание признаний из заключенных, появились новые подробности. «Нижегородский Чикатило» признался в оговоре главного оперативника «Полярной совы».

Биатлонистка из Московской области Анна Моисеева рассказала о домогательствах со стороны тренера областного Центра спортивной подготовки. Шокирующие подробности 17-летняя спортсменка раскрыла в интервью «Советскому спорту». Юная российская биатлонистка рассказала о домогательствах тренера.

Употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность. Ученые рассказали о влиянии шоколада на иммунитет человека.

Название для розовой ветки московского метрополитена выберут участники проекта «Активный гражданин». Москвичи выберут название для 15-й ветки столичного метро.