Москва, 26 апреля. При действующей на Украине власти мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе не произойдет. Такое мнение выразил в четверг бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на пресс-конференции.

«Однозначно при нынешней власти никакого мирного урегулирования не будет. Четыре года показали, что власть сегодняшняя настроена только на обострение конфликта. Она выживает, потому что конфликт существует, это дает ей возможности паразитировать на этом конфликте», — отметил он.

По его словам, украинское руководство манипулирует общественным мнением, поскольку в его руках находятся все средства массовой информации. И когда украинские силовики обстреливают из минометов Шахтерскую площадь в Донецке и жилые дома, украинцы воспринимают это как «ответку». Азарова выразил уверенность, что единственный способ положить конец гражданской войне — это сменить власть на Украине.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко обещал закончить войну в Донбассе за две недели, когда баллотировался на пост главы государства в 2014 году. В апреле 2018 года он заявил о том, что «антитеррористическая операция» в Донбассе операцией объединенных сил. Это значит, что руководство будет передано от СБУ напрямую военным.