У россиян украли медали ОИ-2018: как РФ должна отреагировать на сенсационное признание Родченкова

Экс-директор Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA Григорий Родченков, сбежавший в 2016 году в США, никогда не давал российским спортсменам коктейль «Дюшес», об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Более того, согласно его показаниям, он ни разу не был свидетелем фактов, когда спортсмены употребляли бы допинг, ни разу не слышал, чтобы тренеры получали инструкции по его употреблению.

Также он отверг свое предыдущее заявление о том, что атлеты заранее готовили мочу для допинг-тестов. Ни о каких манипуляциях с биоматериалами ему неизвестно.

Вслед за Родченковым тактику сменил и глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен.

«В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила», — заявил он.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что сейчас с большой долей вероятности решение спортивного арбитража, вынесенное ранее, будет опротестовано.

«Но при этом надо понимать, что все изначально знали, что обвинения российских спортсменов — это липа и полная ерунда. Наших спортсменов ограничили не из-за допинга, а из-за политической позиции Соединенных Штатов. США являются авторами этого решения, хотя руководство Штатов и их элиты никогда это не признают. Показания Родченкова — это признание в лжесвидетельствовании, клевете, которая стоила спортивной карьеры многим нашим атлетам», — отмечает парламентарий.

Он выразил искреннюю надежду на то, что предыдущее судебное решение будет пересмотрено. По его мнению, спортивный арбитраж должен теперь принять альтернативное решение и признать несправедливость своих предыдущих выводов.

«Свои показания Родченков мог дать с учетом того, что кому-то нужно было внести определенные корректировки в ситуацию. Его ведь явно попросили сделать заявления лживого, клеветнического характера [об употреблении допинга российскими спортсменами], сейчас Олимпиада прошла, и он подчистил за собой», — продолжает народный избранник.

При этом собеседник агентства уточнил, что не считает показания информатора WADA следствием улучшения отношений РФ и США, ведь Соединенные Штаты сегодня вероломно ворвались в российское диппредставительство.

«Теперь мы можем справедливо сказать, что результаты последней Олимпиады и Паралимпиады ничего не стоят. Это была фейковая и нечестная Олимпиада, потому что, если бы российские спортсмены не были отстранены исключительно на основании заявлений Родченкова и доклада Макларена, то общая олимпийская картина могла бы быть совсем иной. Те олимпийцы, в чьих шкафах сегодня висят медали, должны их вернуть, потому что фактически эти награды были украдены», — резюмировал Виталий Милонов.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в свою очередь отметил, что Россия должна потребовать всестороннего расследования обстоятельств отстранения российских атлетов, учитывая открывшиеся факты, а затем и привлечения виновных лиц к ответственности. Однако парламентарий усомнился в том, что объективное разбирательство в данном случае в принципе возможно.

«В мире сегодня некому проводить расследование, поскольку в мире нет независимых судов, которые бы не подчинялись Госдепу США, и на которые мы бы могли рассчитывать. По большому счету, все и так знали, что все обвинения в адрес спортсменов — это клевета. Как мы можем пересмотреть результаты Олимпийских игр, если они уже состоялись?» — прокомментировал новость риторическим вопросом депутат Госдумы.

По его мнению, мировому сообществу должно быть стыдно за минувшую Олимпиаду. Кроме того, политик сказал, что сразу предупреждал: когда правда откроется всем, спортсмены, которые получили медали на ОИ-2018, будут чувствовать себя «бумажными чемпионами».