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Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Новосибирской области
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    Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Новосибирской области

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    Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Новосибирской области

    Москва, 26 апреля. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начали нести боевое дежурство в Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), в Западной Сибири расчеты «Триумфов» будут прикрывать воздушное пространство региона.

    «Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири», — говорится в комментарии ЦВО. 

    Отмечается также, что ранее расчеты участвовали в учениях в Астраханской области, где успешно провели стрельбы, поразив и низко летящие, и маневрирующие цели. 

    Напомним, С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система повышенной дальности. Она способна поразить цель на расстоянии в 400 километров и высоте до 30 километров. На вооружение ВС РФ «Триумфы» поступили в 2007 году.

    Автор: Федор Веснин
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