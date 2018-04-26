Расчеты С-400 заступили на боевое дежурство в Новосибирской области

Москва, 26 апреля. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начали нести боевое дежурство в Новосибирской области. Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), в Западной Сибири расчеты «Триумфов» будут прикрывать воздушное пространство региона.

«Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири», — говорится в комментарии ЦВО.

Отмечается также, что ранее расчеты участвовали в учениях в Астраханской области, где успешно провели стрельбы, поразив и низко летящие, и маневрирующие цели.

Напомним, С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система повышенной дальности. Она способна поразить цель на расстоянии в 400 километров и высоте до 30 километров. На вооружение ВС РФ «Триумфы» поступили в 2007 году.