Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что одна из систем вооружения, представленных в ходе послания Федеральному собранию, была создана командой молодых ученых. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге.

«У нас создаются, и об этом я говорил в послании, очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства рассказал о своей встрече с этим коллективом, отметив, что увидел очень молодых людей.

«Я их спрашиваю: откуда вы взялись? Они говорят, что как только начали платить гранты, мы всей группой из вуза пришли, создали коллектив, и в течение семи лет создали эту мощнейшую, самую современную ударную боевую систему», — сказал Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин в сходе послания Федеральному собранию рассказал о новых образцах российского вооружения. В ходе своего выступления глава государства представил ракетный комплекс «Сармат», подводный беспилотник, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», а также лазерное и гиперзвуковое оружие. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.