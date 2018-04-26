Стало известно, когда откроется автомобильное движение по Крымскому мосту

Москва, 26 апреля. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто во второй половине мая. Об этом в четверг заявил заместитель гендиректора «Стройгазмонтажа» по инфраструктурным проектам Леонид Рыженькин.

«Во второй половине мая, как раз к курортному сезону, мы будем готовы к открытию движения», — отметил он.

По словам Рыженькина, на данный момент мост готов на 98%. Рабочие уже завершили работы по укладке асфальтобетона и возвели опоры освещения. В скором времени на мосту будет установлено ограждение, после чего будет запущено движение.

Напомним, что ранее министр транспорта России Максим Соколов заявлял, что большегрузный транспорт будет запущен по Крымскому мосту осенью этого года. Примечательно, что изначально движение автомобилей по мосту было запланировано на декабрь 2018 года.

Длина железнодорожной части крымского моста составит 18,1 км, длина автомобильной части —16,9 км., высота конструкции — 80 метров. Мост будет иметь четыре полосы для машин и две железнодорожных ветки.