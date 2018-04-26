США настаивают на успешном ударе по Сирии вопреки логике и доводам России

В своем интервью телеканалу CNBC представитель Пентагона Эрик Паон усомнился в том, что сообщение Минобороны РФ о доставке в Москву из Сирии после 14 апреля двух неразорвавшихся натовских ракет соответствует действительности.

Дословно Паон выразился так: «Что касается «Томагавков», мы не видели иных доказательств, подтверждающих правдивость их [МО РФ] слов, кроме заявлений российских государственных СМИ, которые утверждают, что это правда. Похоже, что это еще одна пропагандистская дымовая завеса с целью отвлечь внимание [общественности] от реальной проблемы — убийства невинных граждан кровавым режимом, поддерживаемым Россией».

Попутно представитель американского военного ведомства охарактеризовал утверждения российской стороны, касающиеся выбора коалицией целей в Сирии, как «абсурдные».

Ну и «на сладкое» Паон дал понять, что все заявления МО РФ, опровергающие победные реляции западной коалиции относительно успешности нанесенного США, Великобританией и Францией ракетного удара по территории Сирии, есть ничто иное как «очередной пример российской кампании по дезинформации для того, чтобы отвлечь от их [командования ВС РФ] моральной причастности к зверствам режима Асада и расправе над мирными жителями на западе Сирии».

Данная коллекция пентагоновских коннотаций стала, де-факто, официальным ответом Вашингтона на информацию, озвученную 25 апреля начальником Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Рудским. Иными словами, Эрик Паон решил примерить на себя роль русского театрального режиссера Константина Станиславского с его легендарной цитатой «Не верю!..»

Проблема в том, что театральные подмостки — это одно, а реалии сирийского театра военных действий — совсем другое. И монолог Паона — не исключаем, что потенциальной звезды театральных мелодрам — на фоне доказательной базы МО РФ прозвучал, прямо скажем, бледно. Без огонька. Проще говоря — не очень убедительно, по крайней мере для нас. Для американцев же как раз все ок.

Вспомним, как развивались события.

Бездарный удар

Антироссийская коалиция в составе США, Великобритании и Франции — под предлогом наказания «режима президента Башара Асада» за якобы имевший место факт применения последним химического оружия 7 апреля 2018 года в городе Дума — решила устроить Дамаску сеанс публичной порки. Иными словами, нанести ракетный удар по ряду сирийских объектов, объявленных местами производства и хранения химического оружия.

То, что «применение ОВ» сирийской правительственной армией в Думе не только противоречило элементарной логике, но еще и явно имело постановочный характер, западную коалицию не остановило. Точно так же не остановило Дональда Трампа, Терезу Мэй и Эммануэля Макрона то, что они действовали без санкции ООН.

Как следствие, 14 апреля ракетный удар натовцев по Сирии состоялся. По сообщению Пентагона, 105 ракет обратили тройку сирийских «химических объектов» в руины, а саму Сирию (и, разумеется, ее союзницу Россию) — повергли в трепет. Все ракеты якобы долетели, все цели оказались поражены, сирийские средства ПВО явили, мол, собой полное ничтожество. Подводя черту под великим свершением, Дональд Трамп, не без отсылки к известной кинофраншизе «Mission: Impossible», увековечил себя в твиттере цитатой «Mission Accomplished» — «Миссия выполнена.

Запад ликовал. Занавес? Не тут-то было.

Внезапно выяснилось, что у МО РФ и сирийских военных есть собственный взгляд на произошедшее — и он разительно отличается от версии Трампа и Ко. Согласно точке зрения Москвы и Дамаска, американо-британо-французский ракетный удар по Сирии мало того, что не был легитимным с точки зрения международного права, так еще и, с военной точки зрения, оказался осуществлен абсолютно бездарно.

Судите сами.

Внезапность при нанесении ракетного удара достигнута не была. ПВО Сирии подавлена не была. Несмотря на то, что, по российским данным, среди целей натовских ракет фигурировали и сирийские аэродромы, последние не пострадали. Из обнаруженных, согласно российской версии, 103 натовских ракет, сирийцам удалось, по уточненным 25 апреля данным, сбить 66. При этом было зафиксировано не более 22 попаданий ракет западной коалиции. Это означает, что прочие ракеты числом примерно 17 не «дотянули» до своих целей либо вследствие технических неисправностей, либо благодаря российским и сирийским средствам РЭБ.

Не забудем и еще об одном любопытном нюансе, который можно расценить как откровенный «троллинг» наших иностранных «партнеров» со стороны МО РФ. Как заявил генерал-полковник Сергей Рудской: «Хочу отметить, что большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности».

Театр абсурда

Теперь о тех целях, которые все же были поражены. Вспомним недавний брифинг начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ:

«Первый объект — это научно-исследовательский центр «Барза» на окраине Дамаска. До 2013 года действительно на данном объекте проводились исследования в области разработки средств защиты от поражающих факторов химического оружия, в ходе которых использовались различные химикаты в разрешенных Конвенцией о запрещении химического оружия количествах».

Сообщив это, Сергей Рудской сделал важное добавление:

«В 2017 году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра Организацией по запрещению химического оружия проведены инспекции. По их результатам подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ».

В общем, это крайне сомнительная, мягко говоря, цель для «Томагавков», отправленных «покарать» Асада.

А что там с оставшейся парой пораженных целей? Вновь слово Сергею Рудскому:

«Второй объект — подземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось. Третий — наземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс. И в этом хранилище отравляющие вещества также никогда не содержались».

При этом генерал-полковник отметил важную деталь. В любой стране мира объекты, где ведутся исследования в области разработки химического оружия и хранятся ОВ, тщательно охраняются. Однако ничего подобного на вышеперечисленных трех объектах не наблюдалось: «Это были обычные здания и ангары».

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Даже если мы примем за истину точку зрения Пентагона, согласно которой целями удара являлись лишь сирийское НИИ и пара сирийских же хранилищ, все равно такой выбор целей выглядит странно. Поскольку заявленные цели на момент 14 апреля 2018 года не имели какого-либо отношения к проблематике химического оружия. Но зато местоположение указанных объектов было хорошо известно, равно как и то, что объекты слабо защищены (если вообще защищены). Это заметно увеличивало шансы американских, британских и французских ракет долететь до «химических» НИИ и хранилищ. И, как мы знаем, эта идея частично сработала, но…

Но тут мы возвращаемся к заявлению Пентагона и понимаем, что по трем заведомо не военным целям натовцы выпустили 105 (!) высокоточных ракет. Со стороны подобный экспромт Вашингтона, Лондона и Парижа смотрится примерно столь же «адекватно», как уничтожение пустой собачьей будки путем сброса на нее ядерной бомбы. Парадоксальность картины видна невооруженным глазом.

Это наводит на вполне логичную мысль. Исходно целей у крылатых ракет западной коалиции должно было быть больше, чем три. Но поразить удалось лишь три, что подтверждалось соответствующими фотоснимками. Это-то и послужило основанием для заявления Пентагона о ракетном ударе, нанесенном лишь по трем целям.

Логично? Логично. Допускаем, что общение представителей Пентагона с прессой выглядело примерно так:

— Господа журналисты, мы выпустили 105 ракет, которые попали 105 раз!

— Сэр, а где доказательства попаданий?

— Вот вам фото трех сирийских объектов до и после удара.

— Окей, сэр. Спасибо, сэр.

Проблема всякого пузыря

В общем, Пентагон для своих выкрутился. Почти.

Проблема в том, что на предъявленных им снимках было прекрасно видно, что попаданий ракет гораздо меньше, чем заявленные 105. Увы, ничего другого на руках у сотрудников американского военного ведомства не имелось. Оставалось лишь делать хорошую мину при плохой игре — то есть настойчиво твердить «У нас все ОК!» — даже тогда, когда все большая часть общественности в этом самом «ок» начала сомневаться.

Надо полагать, что у данной упертости (иначе не скажешь) Пентагона была еще одна причина. Трампу, судя по всему, поторопились сообщить о «полном успехе» операции до того, как стало известно точное число долетевших ракет. На основе полученной от военных информации Большой Дональд немедленно бабахнул в твиттер: «Mission Accomplished». После чего обратного пути у Пентагона просто не стало. Выставить на посмешище несколько аналитиков, допустивших ошибку в оценке реальной эффективности ракетного удара, это одно. Сделать же в глазах всего мира идиотом самого президента США — совсем другое, даже если он очень старается.

Именно этим, на наш взгляд, и объясняется вынесенное в начало этого текста заявление Эрика Паона. Да, банальная логика против точки зрения Пентагона. Да, предъявленные МО РФ доказательства, свидетельствующие об эффективности сирийских систем ПВО, достаточно весомы. Да, судя по всему, в руки русских и сирийцев действительно могли попасть невзорвавшиеся натовские ракеты. Да, специалистам уже все понятно. Да, отрицать очевидное глупо…

Но это приходится делать, поскольку на кону — потеря лица. Если логика угрожает имиджу Пентагона, США и Трампа, то тем хуже для логики!

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Самое любопытное во всем этом театре абсурда то, что в глазах собственных граждан Трамп и Паон ведут себя абсолютно адекватно. Поскольку, как хорошо видно на примерах «дела Скрипалей» и «химатаки в Думе», западные медиа умеют мастерски формировать для потребителей своего контента виртуальную реальность, в которой западные демократии непогрешимы, американское оружие никогда не промахивается, Асад — «животное», а Россия — «пособник сирийского президента в его злодеяниях».

В общем, как и в случае с ударом по Сирии, у Вашингтона, Лондона и Парижа «все пучком». За исключением, конечно, известной истины, что любые мыльные пузыри рано или поздно лопаются…