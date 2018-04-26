Меню
Общество
Стало известно, как сотовые операторы обходят требование ФАС и Минкомсвязи об отмене роуминга
Новости Сирии
«У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, как сотовые операторы обходят требование ФАС и Минкомсвязи об отмене роуминга

    127

    "Билайн"

    В редакцию Федерального агентства новостей обратился читатель, который сообщил, что оператор сотовой связи «Билайн» нашел способ обойти требование Минкомсвязи об отмене роуминга на территории России. Подробности — в материале ФАН.

    Действительно, на официальном сайте компании в разделе «Путешествия по России» можно найти следующие строки: «С 31 дня пользования услугами связи «Билайн» в поездках по России взимается фиксированная плата — 5 рублей в сутки. Если вы не планируете звонить и отвечать на входящие вызовы, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом, временно заблокируйте номер в личном кабинете или выключите телефон. В дни, когда номер неактивен, плата списываться не будет. Условия действуют с 21 мая 2018 года».

    Другими словами, оператор будет списывать по 5 рублей в сутки с тех людей, кто находится вне своего региона более 30 дней. По словам адвоката, кандидата юридических наук и академика РАЕН Яниса Юкша, «это однозначно попытка обойти требование ФАС и Минкомсвязи об отмене роуминга».

    Стало известно, как сотовые операторы обходят требование ФАС и Минкомсвязи об отмене роуминга

    «Выдумываются новые ходы, при которых целые отделы юристов компании «Билайн» пытаются наморщить мозг и придумать, как же заявить своим клиентам новые требования со старыми вариантами тарифных планов. Я считаю, что это незаконно и в данном случае ФАС и Минкомсвязи должны вмешаться в историю и четко заявить уважаемым предпринимателям о том, что нельзя жадничая пытаться нажиться на неисполнении надлежащим образом соответствующего закона и нарушать права граждан», — поясняет ситуацию юрист.

    По словам собеседника ФАН, роуминг внутри страны — «это глупость, от которой отказались практически все цивилизованные страны». Поэтому и граждане Российской Федерации должны получать одинаковую по стоимости услугу вне зависимости от того региона, в котором они находятся.

    «Я понимаю, что это вызывает серьезные финансовые потери для операторов, но закон есть закон и ключевым моментом здесь является тот факт, что у нас одна страна и должны быть одни возможности. Но проблема также в том, что сейчас «Билайн» создает прецедент, при котором и другие операторы связи могут последовать его примеру. Они смотрят друг на друга, перенимают прибыльные схемы. Они видят, что конкуренты ухитряются извлекать дополнительные преференции в этом специфичном правовом устройстве предоставления услуг связи. Я уверен, за «Билайном» потянутся и другие операторы. Поэтому сейчас нужен резких окрик со стороны регулирующих органов, которые должны указать руководству компаний, что подобные действия попросту неприемлемы», — заключил юрист.

    Корреспондент ФАН пытался получить официальный комментарий от руководства компании «Билайн», однако на момент написания статьи, ни один из представленных для связи телефонов не отвечал.

    Стало известно, как сотовые операторы обходят требование ФАС и Минкомсвязи об отмене роуминга

    Напомним, еще в августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба обязала российских операторов связи принять меры для отмены роуминга на территории страны и представить свои предложения. Как сообщал в конце 2017 года заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, если кто-то из операторов не предоставит свои предложения, то ведомство может изъять необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге.

    28 декабря по итогам заседания ФАС, Минкомсвязи и крупнейших операторов мобильной связи была достигнута договоренность об отмене роуминга. Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что роуминг по России отменят уже в первом полугодии 2018 года.

    Автор: Игнат Буров
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    19:25   26 Апреля 2018
    59
    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    17:47   26 Апреля 2018
    2336
    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    17:22   26 Апреля 2018
    4666
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    327