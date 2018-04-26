Стало известно, как сотовые операторы обходят требование ФАС и Минкомсвязи об отмене роуминга

В редакцию Федерального агентства новостей обратился читатель, который сообщил, что оператор сотовой связи «Билайн» нашел способ обойти требование Минкомсвязи об отмене роуминга на территории России. Подробности — в материале ФАН.

Действительно, на официальном сайте компании в разделе «Путешествия по России» можно найти следующие строки: «С 31 дня пользования услугами связи «Билайн» в поездках по России взимается фиксированная плата — 5 рублей в сутки. Если вы не планируете звонить и отвечать на входящие вызовы, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом, временно заблокируйте номер в личном кабинете или выключите телефон. В дни, когда номер неактивен, плата списываться не будет. Условия действуют с 21 мая 2018 года».

Другими словами, оператор будет списывать по 5 рублей в сутки с тех людей, кто находится вне своего региона более 30 дней. По словам адвоката, кандидата юридических наук и академика РАЕН Яниса Юкша, «это однозначно попытка обойти требование ФАС и Минкомсвязи об отмене роуминга».

«Выдумываются новые ходы, при которых целые отделы юристов компании «Билайн» пытаются наморщить мозг и придумать, как же заявить своим клиентам новые требования со старыми вариантами тарифных планов. Я считаю, что это незаконно и в данном случае ФАС и Минкомсвязи должны вмешаться в историю и четко заявить уважаемым предпринимателям о том, что нельзя жадничая пытаться нажиться на неисполнении надлежащим образом соответствующего закона и нарушать права граждан», — поясняет ситуацию юрист.

По словам собеседника ФАН, роуминг внутри страны — «это глупость, от которой отказались практически все цивилизованные страны». Поэтому и граждане Российской Федерации должны получать одинаковую по стоимости услугу вне зависимости от того региона, в котором они находятся.

«Я понимаю, что это вызывает серьезные финансовые потери для операторов, но закон есть закон и ключевым моментом здесь является тот факт, что у нас одна страна и должны быть одни возможности. Но проблема также в том, что сейчас «Билайн» создает прецедент, при котором и другие операторы связи могут последовать его примеру. Они смотрят друг на друга, перенимают прибыльные схемы. Они видят, что конкуренты ухитряются извлекать дополнительные преференции в этом специфичном правовом устройстве предоставления услуг связи. Я уверен, за «Билайном» потянутся и другие операторы. Поэтому сейчас нужен резких окрик со стороны регулирующих органов, которые должны указать руководству компаний, что подобные действия попросту неприемлемы», — заключил юрист.

Корреспондент ФАН пытался получить официальный комментарий от руководства компании «Билайн», однако на момент написания статьи, ни один из представленных для связи телефонов не отвечал.

Напомним, еще в августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба обязала российских операторов связи принять меры для отмены роуминга на территории страны и представить свои предложения. Как сообщал в конце 2017 года заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин, если кто-то из операторов не предоставит свои предложения, то ведомство может изъять необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге.

28 декабря по итогам заседания ФАС, Минкомсвязи и крупнейших операторов мобильной связи была достигнута договоренность об отмене роуминга. Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров отметил, что роуминг по России отменят уже в первом полугодии 2018 года.