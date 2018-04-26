Вразрез с интересами народа: Захарова прокомментировала попытки создать «карманную церковь» на Украине

Москва, 26 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Украины создать автокефальную церковь идет вразрез с интересами украинского народа и может усугубить раскол в обществе.

Таким образом дипломат прокомментировала обращение президента Украины Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить автокефалию Украинской православной церкви.

«Попытки реализации подобного сценария, который вызывает крайне противоречивую реакцию среди духовенства и верующих, просто идут вразрез с интересами непосредственно украинского народа», — заявила Захарова, выступая на брифинге.

Она также выразила мнение, что такое решение может усложнить и без того весьма сложную ситуацию. Захарова уверена, что украинские власти пытаются учредить полностью подконтрольную им церковь.

В подобных действиях украинских властей просматривается стремление «принести в жертву русофобской политике уже и религиозный мир в собственной стране, пойти на прямое нарушение ее Конституции и, видимо, еще и переписать православные каноны».