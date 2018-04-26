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Путин согласен с необходимостью активной пропаганды достижений российских ученых
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    Путин согласен с необходимостью активной пропаганды достижений российских ученых

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    Путин согласен с необходимостью активной пропаганды достижений российских ученых

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин согласен с необходимостью активной пропаганды достижений отечественных ученых и других личностей и в науке, и в других областях. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания Российского союза ректоров.

    Один из участников пленарного заседания заявил о необходимости пропаганды российской науки и достижений. Путин согласился с этим высказыванием.

    «Будем, конечно, побуждать наших деятелей искусства к тому, чтобы они над этим поработали», — подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Путин сообщил, что стимулом для молодых ученых серьезно заниматься наукой являются конкурсы на получение грантов.

    Автор: Дарья Смолина
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