Эксперт рассказал, зачем США расшатывают ситуацию в Африке

Москва, 26 апреля. Власти США, которые уже имеют богатый опыт развязывания локальных конфликтов на Ближнем Востоке, в последнее время переключились на Африку.

По словам эксперта, политолога и публициста Леонида Крутака, Вашингтоном в данном случае двигают вовсе не политические, а экономические интересы.

Дело в том, что за последние 15 лет в африканском регионе и на Ближнем Востоке прочно закрепился Китай, который активно заключал межправительственные договоры и торговые соглашения с местными властями. В результате почти весь Черный континент превратился в зону влияния Китая, а вся торговля переключилась с доллара на юань, что крайне не выгодно Соединенным Штатам, экономические благополучие которых напрямую зависит от того, насколько ходовым остается их валюта.