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Эксперт рассказал, зачем США расшатывают ситуацию в Африке
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    Эксперт рассказал, зачем США расшатывают ситуацию в Африке

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    Эксперт рассказал, зачем США расшатывают ситуацию в Африке

    Москва, 26 апреля. Власти США, которые уже имеют богатый опыт развязывания локальных конфликтов на Ближнем Востоке, в последнее время переключились на Африку.

    По словам эксперта, политолога и публициста Леонида Крутака, Вашингтоном в данном случае двигают вовсе не политические, а экономические интересы.  

    Дело в том, что за последние 15 лет в африканском регионе и на Ближнем Востоке прочно закрепился Китай, который активно заключал межправительственные договоры и торговые соглашения с местными властями. В результате почти весь Черный континент превратился в зону влияния Китая, а вся торговля переключилась с доллара на юань, что крайне не выгодно Соединенным Штатам, экономические благополучие которых напрямую зависит от того, насколько ходовым остается их валюта.

    «То, что происходит в Африке сегодня, это сигнал того, что ситуация не устраивает «оператора» (США, — прим. ФАН), в чей валюте идут эти расчеты», — рассказал Крутак изданию «ПолитЭксперт».

    Автор: Антон Соколов
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