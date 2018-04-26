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РФ может продержаться на военном потенциале десятки лет, но необходимо заглянуть за горизонт — Путин
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    РФ может продержаться на военном потенциале десятки лет, но необходимо заглянуть за горизонт — Путин

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    РФ может продержаться на военном потенциале десятки лет, но необходимо заглянуть за горизонт — Путин

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что, хотя страна вполне способна продержаться на своем военном потенциале два-три десятилетия, в РФ необходимо осуществить технологический прорыв, заглянув за горизонт.

    Таким мнением российский лидер поделился, принимая участие в пленарном заседании съезда Российского союза ректоров. Он напомнил, что говорил о необходимости прорыва, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ.

    «Я говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это тяжелые очень последствия будут. Ну, какое-то время мы еще просидим на том, о чем я говорил во второй части послания (вторая часть послания президента РФ парламенту была посвящена современным российским военным разработкам — прим. ФАН), будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий», — сказал Путин.

    По мнению российского лидера, люди науки должны мыслить шире, чем все остальные, именно им под силу заглянуть за горизонт. 

    Напомним, обращаясь к ректорам российских университетов, Путин также раскритиковал аспирантуру в высших учебных заведениях. По словам главы государства, менее 15% аспирантов выходят на защиту своих работ в срок. 

    Автор: Федор Веснин
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