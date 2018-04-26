Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
26 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин принял участие в съезде Российского союза ректоров
Новости Сирии
«У госпитализированных было удушье от пыли и дыма»: врач из сирийской Думы опроверг версию о «химатаке»
Следующая новость
СирияСирия РоссияРоссия УкраинаУкраина Политика Политика НовороссияНовороссия Лента новостейЛента новостей Весь мирВесь мир Фан-ТВ Фан-ТВ
ОбществоОбщество Происшествия Происшествия Иносми Иносми Соцсети Соцсети Экономика Экономика Спорт Спорт Технологии Технологии
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    26 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин принял участие в съезде Российского союза ректоров

    Владимир Путин принял участие в заседании Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге. Жертв «химатаки» в сирийской Думе найти так и не удалось. Комитет Совфеда по обороне одобрил законопроект об ответных санкциях.
    18:45 26 Апреля 2018
    215

    Владимир Путин принял участие в заседании Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге

    26 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин принял участие в съезде Российского союза ректоров

    Президент Владимир Путин прибыл с визитом в Санкт-Петербург, где принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза ректоров. Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке дня были вопросы построения стратегии научно-технологического развития России, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности отечественных университетов. В частности, глава государства предложил реализовать дополнительную программу строительства студенческих общежитий, организовать современные и комфортные кампусы, а также рассказал об увеличении финансирования высшего образования в четыре раза.

    Жертв «химатаки» в сирийской Думе найти так и не удалось

    26 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин принял участие в съезде Российского союза ректоров

    Никаких жертв или следов химической атаки, которая якобы произошла в сирийской Думе, так и не было найдено. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что сегодня жители сирийской Думы выступят в Гааге на заседании ОЗХО, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходило в городе. Так же Захарова добавила, что доклад экспертов по так называемому «инциденту в Думе» будет готов в самое ближайшее время.

    Комитет Совфеда по обороне одобрил законопроект об ответных санкциях

    26 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин принял участие в съезде Российского союза ректоров

    Законопроект об ответных санкциях отвечает интересам России и способствует укреплению ее территориальной целостности. К такому выводу пришел комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в своем отзыве на представленный документ. Напомним, что в мае Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ дает возможность правительству предпринять 16 ответных действий, включая запрет на ввоз в Россию иностранной сельскохозяйственной, алкогольной, табачной и фармакологической продукции.

    Голосование за слоган сборной России на ЧМ-2018 стартовало на официальном сайте турнира

    26 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин принял участие в съезде Российского союза ректоров

    На официальном сайте Чемпионата мира по футболу 2018 года стартовало голосование за девиз сборной России на турнире. Болельщикам необходимо выбрать один вариант из трех – «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Слоган, который станет победителем голосования, украсит автобус команды сборной.
    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Дзене
    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    Отбросить показную шелуху: Путин обрисовал задачи, стоящие перед высшей школой для технологического прорыва

    19:25   26 Апреля 2018
    59
    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    17:47   26 Апреля 2018
    2336
    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    17:22   26 Апреля 2018
    4666
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    327