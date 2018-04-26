26 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин принял участие в съезде Российского союза ректоров

Владимир Путин принял участие в заседании Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге Президент Владимир Путин прибыл с визитом в Санкт-Петербург, где принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза ректоров. Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке дня были вопросы построения стратегии научно-технологического развития России, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности отечественных университетов. В частности, глава государства предложил реализовать дополнительную программу строительства студенческих общежитий, организовать современные и комфортные кампусы, а также рассказал об увеличении финансирования высшего образования в четыре раза.

Жертв «химатаки» в сирийской Думе найти так и не удалось Никаких жертв или следов химической атаки, которая якобы произошла в сирийской Думе, так и не было найдено. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что сегодня жители сирийской Думы выступят в Гааге на заседании ОЗХО, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходило в городе. Так же Захарова добавила, что доклад экспертов по так называемому «инциденту в Думе» будет готов в самое ближайшее время.

Комитет Совфеда по обороне одобрил законопроект об ответных санкциях Законопроект об ответных санкциях отвечает интересам России и способствует укреплению ее территориальной целостности. К такому выводу пришел комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в своем отзыве на представленный документ. Напомним, что в мае Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ дает возможность правительству предпринять 16 ответных действий, включая запрет на ввоз в Россию иностранной сельскохозяйственной, алкогольной, табачной и фармакологической продукции.