26 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Путин принял участие в съезде Российского союза ректоров

Владимир Путин принял участие в заседании Российского союза ректоров в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин прибыл с визитом в Санкт-Петербург, где принял участие в пленарном заседании съезда Российского союза ректоров. Как сообщает пресс-служба Кремля, на повестке дня были вопросы построения стратегии научно-технологического развития России, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также международные аспекты деятельности отечественных университетов. В частности, глава государства предложил реализовать дополнительную программу строительства студенческих общежитий, организовать современные и комфортные кампусы, а также рассказал об увеличении финансирования высшего образования в четыре раза.
Жертв «химатаки» в сирийской Думе найти так и не удалось
Никаких жертв или следов химической атаки, которая якобы произошла в сирийской Думе, так и не было найдено. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что сегодня жители сирийской Думы выступят в Гааге на заседании ОЗХО, чтобы рассказать о том, что на самом деле происходило в городе. Так же Захарова добавила, что доклад экспертов по так называемому «инциденту в Думе» будет готов в самое ближайшее время.
Комитет Совфеда по обороне одобрил законопроект об ответных санкциях
Законопроект об ответных санкциях отвечает интересам России и способствует укреплению ее территориальной целостности. К такому выводу пришел комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в своем отзыве на представленный документ. Напомним, что в мае Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США. Документ дает возможность правительству предпринять 16 ответных действий, включая запрет на ввоз в Россию иностранной сельскохозяйственной, алкогольной, табачной и фармакологической продукции.
Голосование за слоган сборной России на ЧМ-2018 стартовало на официальном сайте турнира
На официальном сайте Чемпионата мира по футболу 2018 года стартовало голосование за девиз сборной России на турнире. Болельщикам необходимо выбрать один вариант из трех – «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе». Слоган, который станет победителем голосования, украсит автобус команды сборной.