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Тренер биатлонистки Моисеевой уволен из-за обвинений в домогательствах
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    Тренер биатлонистки Моисеевой уволен из-за обвинений в домогательствах

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    Тренер биатлонистки Моисеевой уволен из-за обвинений в домогательствах

    Москва, 26 апреля. Тренер биатлонистки из Московской области Анны Моисеевой уволен и отстранен от тренерской деятельности из-за обвинений в домогательствах. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

    В интервью изданию «Советский спорт» 17-летняя спортсменка рассказала о домогательства со стороны старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина. По словам Моисеевой, тренер неоднократно намекал ей, что спортивные результаты улучшатся, если она «вступит в отношения» с ним.

    Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал данную ситуацию. По его словам, Моисеева обратилась в министерство в конце марта этого года. Спортсменка рассказала о нескольких ситуациях, «когда тренер предлагал ей свое покровительство».  

    «В начале месяца началась проверка по этому случаю, которая завершится 30 апреля. Тренер Сергей Тутмин уволен и отстранен от тренерской деятельности», — подчеркнул Терюшков.

    Министр не исключил и того, что статья увольнения может быть переквалифицирована на более серьезную. По его словам, также нельзя исключать и уголовную ответственность тренера. Результаты проверки будут переданы в прокуратуру.

    «С Анной мы встречались и общались. Со своей стороны, могу гарантировать, что мы обеспечим ей полную поддержку и протекцию. У нее будет полная защита от любого давления и все условия для продолжения тренировок и подготовки к соревнованиям», — отметил министр.

    Как стало известно, на данный момент проводится проверка всех подведомственных учреждений для недопущения таких случаев впоследствии. Результаты проверки будут известны 1 июня.

    Автор: Дарья Смолина
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