Россия удивлена неожиданной смене позиции спецпосланника ООН по Сирии — Захарова

Москва, 26 апреля. Российские власти удивлены неожиданной смене позиции спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры относительно астанинского процесса. Об этом заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова Де Мистуры о том, что мирный процесс в Астане достиг предела возможностей.

«Несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки астанинскому процессу. Это вызывает у нас удивление», — напомнила она.

Захарова выразила опасения, что подобная ситуация может повториться на площадке в Женеве, когда спецпосланник ООН будет высказывать представителям сирийского правительства одну позицию, а делегации сирийской оппозиции — другую.

Напомним, что ранее Франция предложила перезагрузить мирный процесс по Сирии в Женеве. Это произошло сразу же после того, как США, Великобритания и Франция совершили несанкционированный ООН удар по территории сирийской арабской республики.