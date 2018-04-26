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Политика
Россия удивлена неожиданной смене позиции спецпосланника ООН по Сирии — Захарова
Политика
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    Россия удивлена неожиданной смене позиции спецпосланника ООН по Сирии — Захарова

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    Россия удивлена неожиданной смене позиции спецпосланника ООН по Сирии — Захарова

    Москва, 26 апреля. Российские власти удивлены неожиданной смене позиции спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры относительно астанинского процесса. Об этом заявила в четверг официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова Де Мистуры о том, что мирный процесс в Астане достиг предела возможностей.  

    «Несколько дней назад господин де Мистура находился в Москве и давал абсолютно иные оценки астанинскому процессу. Это вызывает у нас удивление», — напомнила она.

    Захарова выразила опасения, что подобная ситуация может повториться на площадке в Женеве, когда спецпосланник ООН будет высказывать представителям сирийского правительства одну позицию, а делегации сирийской оппозиции — другую.

    Напомним, что ранее Франция предложила перезагрузить мирный процесс по Сирии в Женеве. Это произошло сразу же после того, как США, Великобритания и Франция совершили несанкционированный ООН удар по территории сирийской арабской республики.

    Автор: Антон Соколов
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