Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

Москва, 26 апреля. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков во время слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) отказался от ряда обвинений в адрес спортсменов РФ. Об этом говорится на официальном сайте CAS, где представлена мотивировочная часть по делу оправданного CAS российского лыжника Александра Легкова.

В ходе своего выступления Родченков рассказал, что никогда не давал российским атлетам допинговый коктейль «Дюшес», по его словам, он также не видел, чтобы спортсмены пили этот коктейль или получали инструкции по его употреблению.

Информатор WADA также крайне странно отреагировал на просьбу суда назвать состав коктейля. Сначала Родченков попросил время, чтобы вспомнить все ингредиенты, а потом сказал, что не будет отвечать на вопрос.

Родченков также опроверг собственные заявления о том, что он лично видел, как российские спортсмены сдавали заранее подготовленную «чистую» мочу.

Напомним, именно на показаниях Родченкова строилось обвинение предъявленное РФ в том, что в стране якобы действовала государственная система поддержки допинга. Из-за заявлений Родченкова, послуживших основой для так называемого «доклада Макларена», многих ведущих российских спортсменов не допустили к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.