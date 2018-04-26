ЛНР призвала Украину одуматься и прекратить подготовку к наступлению на Донбасс

Луганск, 26 апреля. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко призвал руководство Украины прекратить подготовку к наступлению на Донбасс.

«За прошедшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, — констатировал Марочко. — Обстрелам подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов: Логвиново, Калиновка, Нижнее Лозовое, Желобок и район памятника Князю Игорю».

При обстрелах ВСУ применили запрещенные минскими соглашениями 120-мм и 82-мм минометы, 122- мм артиллерийские орудия, вооружение БМП-1, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

«Противник продолжает сосредотачивать большое количество техники вдоль линии боевого соприкосновения. Так, нами установлено размещение вооружения и военной техники, а также личного состава противника на восточной окраине населенного пункта Врубовка: автомобильная техника — 15 единиц, командно-штабные машины — 5 единиц, бронетранспортеры – 3 единицы. В лесополосе в районе населенного пункта Розовка украинские силовики разместили 20 боевых машин пехоты, 25 единиц автомобильной техники, и 3 командно-штабные машины», — резюмировал подполковник.

«В связи с этим призываю военно-политическое руководство Украины одуматься и перестать готовить наступательную операцию на Донбасс, а приступить к выполнению соглашения, достигнутого в Минске», — добавил Марочко.

Всего за прошедшие сутки по территории республики было выпущено более 170 снарядов, мин и гранат.