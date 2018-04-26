Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах

Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин подверг критике аспирантскую деятельность в российских вузах. По словам главы государства, лишь 14% аспирантов выходят на защиту своих научных работ вовремя.

«О каком решении этих задач можно говорить, если сегодня лишь 14% аспирантов выходят на защиту своевременно? А что делают все это время остальные? Каких результатов они достигают, где они продолжают свою деятельность? Выходят ли они в конечном итоге на защиту?» — рассуждает Путин на встрече с ректорами российских вузов в Петербурге.

Российский лидер подчеркнул, что в последнее время в стране защищается много кандидатских и докторских работ, научное значение которых вызывает вопросы. Некоторые научные сотрудники стремятся лишь получить степень для анкеты, а не двигать науку.

В то же время для России, по словам Путина, принципиально важно развивать научное направление и поддерживать талантливых ученых и исследователей. Кроме того, президент призвал поощрять стремление студентов и аспирантов создавать свои наработки.