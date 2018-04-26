Кое у кого мозги встали бы на место: блогер советует украинцам посмотреть фильм «Собибор»

Премьера военной драмы «Собибор, посвященной героической истории восстания в нацистском лагере смерти, состоялась 25 апреля в Москве. Картина основана на реальных событиях, главную роль — советского офицера Александра Печерского, поднявшего восстание в лагере, — сыграл заслуженный артист России Константин Хабенский, который является также режиссером фильма. Мировая премьера «Собибора» состоялась в Варшаве 23 апреля, а первый российский показ с огромным успехом прошел в Ростове-на-Дону — родном городе Александра Печерского. В России картина выйдет в широкий прокат 3 мая. Впечатлениями от ростовской премьеры «Собибора» с Федеральным агентством новостей поделился журналист и блогер Вадим Манукян.

«О героической истории, связанной с Александром Печерским, признаюсь, я узнал только на днях, когда меня пригласили на открытие памятника этому замечательному человеку, — рассказал Манукян. — Я сразу же начал судорожно перелистывать все, что доступно о нем в Сети, и понял, что долгие годы память об этом человеке незаслуженно замалчивалась. Теперь эта несправедливость устранена».

Блогер рассказал, что в числе открывавших памятник Печерскому была дочь героя Элеонора Гриневич и режиссер фильма «Собибор» Константин Хабенский.

«У Элеоноры срывался голос, она начинала плакать, говоря, что счастлива дожить до того дня, когда о ее отце и о его подвиге вспомнили в России, — рассказал собеседник ФАН. — Хабенский тоже волновался, чувствовалось, что для него эта история за время съемок фильма стала очень личной. Перед всероссийской премьерой «Собибора» Константин Хабенский рассказал, как снималась эта картина, и почему для него было так важно, чтобы зритель правильно воспринял то, что увидит на экране. Эмоциональный фон фильма и его нерв будут держать зрителей неотрывно у экрана от начала и до самого конца, это я вам говорю на основе собственных впечатлений».

По словам Вадима Манукяна, в какой-то момент ему показалось, что в зрительном зале вообще никого нет.

«Казалось, зрители даже не дышали, — отметил он. — Начался фильм ровно в 19.00, причем одновременно был показан сразу в нескольких кинозалах, так что на премьеру попали более тысячи ростовчан. С первых же кадров «Собибора» стало понятно, что нас ждет предельно честный фильм без всякой лакировки истории. Напряжение нарастало, и для меня пиком стала сцена, которую сам Хабенский назвал «Мальчишник», а я бы ее нарек «Последняя ночь — дикие скачки». В этой сцене было столько драматизма, было показано столько силы воли и духа, что я бы именно ее внес в золотой фонд мирового кино. Ничуть не удивлен, что на мировой премьере в Варшаве этот фильм был воспринят зрителями так же горячо, как и в России. Это кино не национальное, это кино мировое. И очень важно именно сейчас показать «Собибор» по всему миру».

Возможно, если бы на Украине увидели этот фильм, там бы стало меньше тех, кто пытается реабилитировать нацизм, позволяет себе антисемитские выходки, возносит на щит Степана Бандеру и пытается оправдать преступления дивизии СС «Галичина», отметил Вадим Манукян.

«Очень жаль, что часть наших украинских соседей, похоже успела позабыть о событиях Второй мировой войны. Иначе чем объяснить, что сейчас там восхваляют Бандеру, устраивают конкурсы детского рисунка, посвященного дивизии СС «Галичина», а кое-кто даже «поздравляет с днем рождения» Гитлера. Мечтаю, чтобы и украинский зритель увидел фильм «Собибор», возможно, кое у кого мозги встали бы на место. Да и в Латвии прокат был бы не лишним, их ежегодные парады «ветеранов», которые воевали рука об руку с нацистами, выглядят очень странно, нелепо, а точнее — просто пугающе. Верю, что фильм Хабенского ждет успешная экранная судьба, и на фестивалях эта картина получит немало заслуженных наград. Ну, а всем зрителям настоятельно советую 3 мая отложить все дела и сходить в кино на «Собибор», — резюмировал Вадим Манукян.