«Идите сюда и объяснитесь»: Захарова потребовала ответа от США по поводу обломков ракет

Москва, 26 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ хотела бы услышать ответ от США по поводу показанных министерством обороны обломков ракет, которые были обнаружены после удара США и их союзниками по объектам в Сирии. Об этом она сообщила во время брифинга в Москве в четверг, 26 апреля.

Ранее Генеральный штаб ВС РФ показал журналистам обломки крылатых ракет, которые были сбиты системами ПВО в Сирии. Начальник Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российскими специалистами были обнаружены следы 22 ракет, выпущенных США и их союзниками по объектам в Сирии, из 105 заявленных.

Захарова отметила, что можно взять серийные номера показанных снарядов и сделать запрос в Пентагон и Белый дом. Таким образом, с помощью серийного номера можно полностью восстановить судьбу этих ракет.

Россию постоянно безосновательно обвиняют в том, что она чего только не делает, но и в том, что «все время что-то» фальсифицирует, подчеркнула Захарова.

«Но теперь-то хочется услышать, что нам скажут американские коллеги на ту фактуру, которая была нами представлена. Ведь это же уже не слова, еще раз говорю: это вещественные доказательства. И еще раз хочу сказать, что речь идет о вооруженной агрессии в отношении суверенного государства. За это нужно отвечать», — отметила Захарова.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в адрес России «заткнитесь и отойдите». Захарова, вспомнив эти слова, ответила: