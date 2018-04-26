Меню
Политика
«Идите сюда и объяснитесь»: Захарова потребовала ответа от США по поводу обломков ракет
Политика
Путин обсудил с главой Армении преодоление политического кризиса в стране
Следующая новость
Загрузка...

    «Идите сюда и объяснитесь»: Захарова потребовала ответа от США по поводу обломков ракет

    442

    «Идите сюда и объяснитесь»: Захарова потребовала ответа от США по поводу обломков ракет

    Москва, 26 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что РФ хотела бы услышать ответ от США по поводу показанных министерством обороны обломков ракет, которые были обнаружены после удара США и их союзниками по объектам в Сирии. Об этом она сообщила во время брифинга в Москве в четверг, 26 апреля.

    Ранее Генеральный штаб ВС РФ показал журналистам обломки крылатых ракет, которые были сбиты системами ПВО в Сирии. Начальник Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российскими специалистами были обнаружены следы 22 ракет, выпущенных США и их союзниками по объектам в Сирии, из 105 заявленных.

    Захарова отметила, что можно взять серийные номера показанных снарядов и сделать запрос в Пентагон и Белый дом. Таким образом, с помощью серийного номера можно полностью восстановить судьбу этих ракет.

    Россию постоянно безосновательно обвиняют в том, что она чего только не делает, но и в том, что «все время что-то» фальсифицирует, подчеркнула Захарова.

    «Но теперь-то хочется услышать, что нам скажут американские коллеги на ту фактуру, которая была нами представлена. Ведь это же уже не слова, еще раз говорю: это вещественные доказательства. И еще раз хочу сказать, что речь идет о вооруженной агрессии в отношении суверенного государства. За это нужно отвечать», — отметила Захарова.

    Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в адрес России «заткнитесь и отойдите». Захарова, вспомнив эти слова, ответила:

    «У нас теперь готов ответ: идите сюда и объяснитесь».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    17:47   26 Апреля 2018
    214
    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    17:22   26 Апреля 2018
    2969
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    212
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    557