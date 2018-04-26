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МИД РФ требует от Киева немедленного освобождения активистки «Волонтеров Победы»
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    МИД РФ требует от Киева немедленного освобождения активистки «Волонтеров Победы»

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    МИД РФ требует от Киева немедленного освобождения активистки «Волонтеров Победы»

    Москва, 26 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует немедленно освободить задержанную украинскими властями активистку Всероссийской общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол.

    «Россия решительно осуждает действия украинской стороны и требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно ее освободить», — заявила Захарова, выступая на брифинге.

    Как стало известно, 23 апреля на КПП «Чонгар» на крымском участке российско-украинской границы была задержана руководитель регионального отделения благотворительного движения «Волонтеры победы» Елена Одновол.

    «Власти в Киеве настолько просто ненавидят, а может, даже и боятся крымчан за тот выбор, который они сделали четыре года назад, что готовы, видимо, сделать всё, чтобы людей наказать либо коллективно, либо индивидуально», — добавила дипломат.

    Особое возмущение вызывает тот факт, что активистку задержали перед 9 мая.

    Ранее Захарова раскритиковала попытки ЕС увязать помощь Сирии со сменой правящего режима. 

    Автор: Дима Оленин
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