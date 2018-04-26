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Добронравов отреагировал на смерть звезды сериала «Сваты»
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    Добронравов отреагировал на смерть звезды сериала «Сваты»

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    Добронравов отреагировал на смерть звезды сериала «Сваты»

    Москва, 26 апреля. Известный российский актер Федор Добронравов прокомментировал смерть своего коллеги по сериалу «Сваты» Олега Треповского, который скончался в возрасте 52 лет.

    В эфире Пятого канала Добронравов выразил соболезнования родным и близким Треповского:

    «Замечательный артист. Приношу соболезнования родственникам. Это ужасно, когда в таком возрасте умирают хорошие артисты».

    Ранее сообщалось о смерти известного по комедийному сериалу «Сваты» украинского актера Олега Треповского. Он скончался в Киеве на 53-м году жизни.

    Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили и другие актеры «Сватов» — Татьяна Кравченко и Анатолий Васильев.

    Автор: Дима Оленин
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