Добронравов отреагировал на смерть звезды сериала «Сваты»

Москва, 26 апреля. Известный российский актер Федор Добронравов прокомментировал смерть своего коллеги по сериалу «Сваты» Олега Треповского, который скончался в возрасте 52 лет.

В эфире Пятого канала Добронравов выразил соболезнования родным и близким Треповского:

«Замечательный артист. Приношу соболезнования родственникам. Это ужасно, когда в таком возрасте умирают хорошие артисты».

Ранее сообщалось о смерти известного по комедийному сериалу «Сваты» украинского актера Олега Треповского. Он скончался в Киеве на 53-м году жизни.

Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили и другие актеры «Сватов» — Татьяна Кравченко и Анатолий Васильев.