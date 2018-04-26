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Сирия сегодня: опасные находки Восточного Каламуна, ракетный удар на юге Дамаска, «химатака» без жертв
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    Сирия сегодня: опасные находки Восточного Каламуна, ракетный удар на юге Дамаска, «химатака» без жертв

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    Сирия сегодня: опасные находки Восточного Каламуна, ракетный удар на юге Дамаска, «химатака» без жертв

    Сирия, 26 апреля. В освобожденном Восточном Каламуне найдены брошенные джихадистами «пояса смертников» и самодельные взрывные устройства. САА нанесла ракетный удар по позициям боевиков на юге Дамаска. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала расследование ОЗХО в Думе. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    САА нашла в Восточном Каламуне взрывные устройства

    Осматривая освобожденные территории Восточного Каламуна, расположенного на северо-востоке от Дамаска, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили «пояса шахидов» и другие самодельные взрывные устройства, оставленные исламистами в покинутых ими командных пунктах.

    Сирия сегодня: опасные находки Восточного Каламуна, ракетный удар на юге Дамаска, «химатака» без жертв

    Фотокорреспондент ФАН запечатлел находки в городе Ар-Рухайба. Кроме «поясов смертников» в оставленных штабах джихадистов найдены средства связи, части пулемета, замаскированный ручной противотанковый гранатомет. Также обнаружены и другие взрывные устройства, в том числе самодельные, начиненные поражающими элементами, закрепленными чем-то вроде эпоксидного клея.

    Сирия сегодня: опасные находки Восточного Каламуна, ракетный удар на юге Дамаска, «химатака» без жертв

    Правительственные войска уничтожили около 50 боевиков на юге Дамаска

    В четверг САА совершила ракетный удар по позициям террористов на юге Дамаска. Как пишет информационное агентство Al-Masdar News, речь идет о позициях террористической группировки «Исламское государство1» (ИГ1, запрещена в России) в укрепленных районах Хаджар аль-Асвад и Ярмук.

    После массированного артиллерийского и ракетного удара правительственные войска пошли на штурм позиций террористов. Отмечается, что были уничтожены порядка 50 боевиков.

    Сирия сегодня: опасные находки Восточного Каламуна, ракетный удар на юге Дамаска, «химатака» без жертв

    Также сообщается, что САА применяла на юге Дамаска реактивную пусковую установку Golan-1000 и крупнокалиберную артиллерию.

    Накануне сирийской армии удалось перекрыть пути снабжения боевиков в районе Хаджар аль-Асвад, прорвав их линию обороны.

    Захарова напомнила, что «жертв химатаки в Думе» так и не нашли

    Выступая перед журналистами на брифинге, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия оказывает максимальное содействие Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расследующей провокацию в сирийской Думе 7 апреля, и надеется на скорейший доклад.

    «Этих самых жертв, о которых говорил господин Ле Дриан (глава МИД Франции — прим. ФАН), или неких пострадавших, либо хотя бы следов применения якобы химического оружия найти пока не удалось», — подчеркнула Захарова.

    При этом она напомнила, что сегодня жители Думы будут выступать в Гааге на заседании ОЗХО, чтобы рассказать, что на самом деле произошло в городе.

    Сирия сегодня: опасные находки Восточного Каламуна, ракетный удар на юге Дамаска, «химатака» без жертв

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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