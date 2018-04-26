Меню
Политика
Трамп похвалился беспрецедентно жесткой позицией по отношению к России
Политика
Путин обсудил с главой Армении преодоление политического кризиса в стране
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп похвалился беспрецедентно жесткой позицией по отношению к России

    736

    Трамп похвалился беспрецедентно жесткой позицией по отношению к России

    Вашингтон, 26 апреля. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он, напомнив, о своем распоряжении выслать из Соединенных Штатов российских дипломатов, а также о введении пошлин на импорт алюминия. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

    «Никто не занимал по отношению к России более жесткую позицию, чем я. Можете спросить об этом Владимира Путина», — заявил Трамп.

    Он также добавил, что США ответили на действия России на мировой арене высылкой дипломатов, повышением таможенных пошлин на алюминий, а также усилением военной мощи США.

    Ране Дональд Трамп уже делал заявление о том, что вопреки утверждениям американских СМИ и политических оппонентов, он придерживается очень жесткого курса по отношению к России. При этом глава Белого дома отмечал, что был бы рад улучшению отношений с Москвой.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    Путин рассказал о молодых разработчиках не имеющей аналогов в мире системы вооружений РФ

    17:47   26 Апреля 2018
    214
    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    Родченков и Макларен отказались от обвинений в адрес российских спортсменов

    17:22   26 Апреля 2018
    2969
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    212
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    557