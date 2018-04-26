Трамп похвалился беспрецедентно жесткой позицией по отношению к России

Вашингтон, 26 апреля. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он, напомнив, о своем распоряжении выслать из Соединенных Штатов российских дипломатов, а также о введении пошлин на импорт алюминия. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Никто не занимал по отношению к России более жесткую позицию, чем я. Можете спросить об этом Владимира Путина», — заявил Трамп.

Он также добавил, что США ответили на действия России на мировой арене высылкой дипломатов, повышением таможенных пошлин на алюминий, а также усилением военной мощи США.

Ране Дональд Трамп уже делал заявление о том, что вопреки утверждениям американских СМИ и политических оппонентов, он придерживается очень жесткого курса по отношению к России. При этом глава Белого дома отмечал, что был бы рад улучшению отношений с Москвой.