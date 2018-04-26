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Постпред РФ при ОЗХО настаивает на осмотре экспертами лабораторий боевиков в Думе
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    Постпред РФ при ОЗХО настаивает на осмотре экспертами лабораторий боевиков в Думе

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    Постпред РФ при ОЗХО настаивает на осмотре экспертами лабораторий боевиков в Думе

    Москва, 26 апреля. Россия считает абсолютно необходимым, чтобы специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) изучили подпольные лаборатории боевиков в Думе, где производилось химоружие. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

    «Они (эксперты ОЗХО — прим. ФАН) продолжают осматривать места, связанные с возможным применением химического оружия. Кроме того, мы напоминаем о необходимости осмотра обнаруженных в Думе подпольных химических лабораторий, где террористы производили химические боеприпасы», — отметил Шульгин.

    Он подчеркнул, что российская сторона очень рассчитывает, что у экспертов будет и время, и желание, чтобы во всем разобраться.

    Напомним,ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет доклада специалистов в ближайшее время. Отметим, в Восточной Гуте эксперты ОЗХО изучают обстоятельства так называемого «инцидента в Думе», постановки применения в Думе химоружия. 

    Автор: Федор Веснин
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