Постпред РФ при ОЗХО настаивает на осмотре экспертами лабораторий боевиков в Думе

Москва, 26 апреля. Россия считает абсолютно необходимым, чтобы специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) изучили подпольные лаборатории боевиков в Думе, где производилось химоружие. Об этом сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Они (эксперты ОЗХО — прим. ФАН) продолжают осматривать места, связанные с возможным применением химического оружия. Кроме того, мы напоминаем о необходимости осмотра обнаруженных в Думе подпольных химических лабораторий, где террористы производили химические боеприпасы», — отметил Шульгин.

Он подчеркнул, что российская сторона очень рассчитывает, что у экспертов будет и время, и желание, чтобы во всем разобраться.

Напомним,ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ждет доклада специалистов в ближайшее время. Отметим, в Восточной Гуте эксперты ОЗХО изучают обстоятельства так называемого «инцидента в Думе», постановки применения в Думе химоружия.