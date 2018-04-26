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Россия требует вернуть все шесть дипобъектов, захваченных США — Захарова
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    Россия требует вернуть все шесть дипобъектов, захваченных США — Захарова

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    Россия требует вернуть все шесть дипобъектов, захваченных США — Захарова

    Москва, 26 апреля. Россия настаивает на возвращении всех шести дипломатических объектов, захваченных в США. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

    «Со своей стороны настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — отметила она.

    Напомним, что ранее власти США вскрыли замки на двери в закрытом генконсульстве Россиив Сиэтле. Консульство было закрыто по требованию правительства США в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британским Солсбери. Вашингтон вслед за Лондоном обвинил в инциденте Россию, хотя никаких доказательств этого предоставлено так и не было. Россия в ответ закрыла генконсульство США в Петербурге и выслала часть американских дипломатов из страны.

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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