Россия требует вернуть все шесть дипобъектов, захваченных США — Захарова

Москва, 26 апреля. Россия настаивает на возвращении всех шести дипломатических объектов, захваченных в США. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

«Со своей стороны настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — отметила она.

Напомним, что ранее власти США вскрыли замки на двери в закрытом генконсульстве Россиив Сиэтле. Консульство было закрыто по требованию правительства США в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британским Солсбери. Вашингтон вслед за Лондоном обвинил в инциденте Россию, хотя никаких доказательств этого предоставлено так и не было. Россия в ответ закрыла генконсульство США в Петербурге и выслала часть американских дипломатов из страны.