Глава федерации биатлона Подмосковья отреагировал на секс-скандал с тренером

Москва, 26 апреля. Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов отреагировал на секс-скандал со старшим тренером Центра спортивной подготовки Подмосковья Сергеем Тутминым, которого юная российская биатлонистка Анна Моисеева обвинила в домогательствах.

По его словам, в настоящее время федерация ждет оценки правоохранителей и только после этого будет подводить итоги в связи со сложившейся ситуацией. Нуждов отметил, что после скандала Тутмин сложил полномочия, но всегда был самым эффективным по работоспособности тренером, пишет «Политика сегодня».

«Я больше трех лет президент федерации, и Тутмин был самым эффективным по работоспособности тренером. Был и остается на сегодняшний день, хоть и сложил полномочия», — подчеркнул он.

Нуждов считает, что у тренера была группа недоброжелателей, которые могли использовать скандал для сведения административных счетов с ним. Нуждов напомнил, что Тутмин начал работать с Моисеевой после того, как федерация прекратила сотрудничество с предыдущим тренером спортсменки. Тем не менее, делать какие-либо выводы президент федерации отказался, подчеркнув, что ситуация непростая, а обвинения слишком серьезные.

Нуждов также опроверг утверждения Моисеевой о том, что рекомендовал ей не предавать огласке домогательства тренера, чтобы эта информация «не навредила» ее дальнейшей карьере.

«Такого не было», — подчеркнул он.

Напомним, ранее 17-летняя биатлонистка из Московской области Анна Моисеева заявила, что старший тренер Сергей Тутмин неоднократно приставал к ней и убеждал, что спортивных результатов девушка сможет добиться только в том случае, если «вступит в отношения» с ним.