Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку отечественным вузам, которые проводят успешные исследования.

На пленарном заседании Всероссийского союза ректоров в Петербурге Путин констатировал, что государство обязательно будет поддерживать высшие учебные заведения, которые «активно и успешно занимаются исследованиями и разработками». Он подчеркнул, что в стране сформировалось ядро действительно сильных вузов.

Однако глава страны отметил, что во многих учебных заведениях учебная программа оторвана от реальности.

«Попытки изменить ситуацию часто сводятся к благим пожеланиям, написанию очередных, прямо скажем, достаточно умозрительных и оторванных от реальности программ и просьбам просто дать побольше денег», — констатировал Путин.

Президент подчеркнул, что российские вузы должны центрами «развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики».