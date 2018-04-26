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Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования
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    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

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    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку отечественным вузам, которые проводят успешные исследования.

    На пленарном заседании Всероссийского союза ректоров в Петербурге Путин констатировал, что государство обязательно будет поддерживать высшие учебные заведения, которые «активно и успешно занимаются исследованиями и разработками». Он подчеркнул, что в стране сформировалось ядро действительно сильных вузов.

    Однако глава страны отметил, что во многих учебных заведениях учебная программа оторвана от реальности.

    «Попытки изменить ситуацию часто сводятся к благим пожеланиям, написанию очередных, прямо скажем, достаточно умозрительных и оторванных от реальности программ и просьбам просто дать побольше денег», — констатировал Путин.

    Президент подчеркнул, что российские вузы должны центрами «развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики».

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Автор: Катерина Тимошенская
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