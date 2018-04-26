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Путин призвал вузы повышать профессиональный уровень преподавателей
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Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах
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    Путин призвал вузы повышать профессиональный уровень преподавателей

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    Путин призвал вузы повышать профессиональный уровень преподавателей

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что ведущие российские вузы должны продолжать работу по повышению качества научного и преподавательского состава.

    В ходе своего выступления на заседании съезда Российского союза ректоров глава государства попросил ведущие учебные заведения продолжить работу над эффективными механизмами повышения профессионального уровня научного и педагогического состава отечественных вузов.

    Президент добавил, что в российской высшей школе уже сформировалось ядро сильных высших учебных заведений.

    «Однако наряду с этим многие вузы и в столичных городах, и в регионах зачастую не демонстрируют способности решать серьезные задачи», — заявил глава государства, отметив, что вузы бывают не готовы к изменениям, которые происходят в сферах науки и технологий.

    Попытки изменить эту ситуацию сводятся к «написанию оторванных от реальности программ и просьбам дать больше денег».

    Проблемы, считает Путин, заключаются не только в объемах финансирования, но и в грамотном и современном подходе к поставке самого дела и кадрах.

    Автор: Дима Оленин
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