Путин призвал вузы повышать профессиональный уровень преподавателей

Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что ведущие российские вузы должны продолжать работу по повышению качества научного и преподавательского состава.

В ходе своего выступления на заседании съезда Российского союза ректоров глава государства попросил ведущие учебные заведения продолжить работу над эффективными механизмами повышения профессионального уровня научного и педагогического состава отечественных вузов.

Президент добавил, что в российской высшей школе уже сформировалось ядро сильных высших учебных заведений.

«Однако наряду с этим многие вузы и в столичных городах, и в регионах зачастую не демонстрируют способности решать серьезные задачи», — заявил глава государства, отметив, что вузы бывают не готовы к изменениям, которые происходят в сферах науки и технологий.

Попытки изменить эту ситуацию сводятся к «написанию оторванных от реальности программ и просьбам дать больше денег».

Проблемы, считает Путин, заключаются не только в объемах финансирования, но и в грамотном и современном подходе к поставке самого дела и кадрах.