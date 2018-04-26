Путин рассказал о стимуле для молодых ученых заниматься наукой

Санкт-Петербург, 26 апреля. Конкурсы на получение грантов являются стимулом для молодых ученных серьезно заниматься наукой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Всероссийского союза ректоров.

Путин отметил, что много защищается, особенно в гуманитарных направлениях, кандидатских, докторских диссертаций, «но если посмотреть на их научное значение, то часто возникают вопросы». Российский лидер также отметил, что если у аспиранта и его научного руководителя имеется серьезное намерение заниматься наукой, то им нужно участвовать в открытых конкурсах, в ходе которых распределяются гранты, в том числе и для молодых исследователей.

Президент РФ подчеркнул, что необходимо сосредотачивать ресурсы на поддержке талантливых, целеустремленных исследователей и преподавателей.