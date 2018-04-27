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Сирия: САА ведет огневую подготовку по слабым местам в обороне боевиков на западе САР — видео ФАН
Политика
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    Сирия: САА ведет огневую подготовку по слабым местам в обороне боевиков на западе САР — видео ФАН

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    САА

    В районах «Большого Идлиба» по-прежнему почти ежедневно фиксируются ожесточенные бои между различными террористическими альянсами — «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Командование Сирийской арабской армии (САА) решило воспользоваться данным обстоятельством, дабы нарушить ключевые коммуникации боевиков в районе пересечения провинций Идлиб, Латакия и Хама. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прислал эксклюзивную видеозапись с места событий.

    Карта военных действий в регионе

    Из-за полномасштабной вооруженной конфронтации друг с другом внутри «Большого Идлиба» исламистские группировки вынуждены передислоцировать в зону боевых действий значительные силы с окраин анклава, где пролегает линия соприкосновения с правительственными войсками САР. Таким образом, позиции террористов на северо-западе Хамы и в районе границы с Идлибом и Латакией серьезно ослабли.

    В данном регионе пролегают ключевые транспортные узлы, связывающие опорные пункты джихадистов в различных регионах Сирии. С целью нарушить их коммуникации и значительно ослабить террористические группировки сирийские войска активизировали удары по их ключевым военным объектам в этом регионе. Огонь по оружейным складам и штабам «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) ведется из танков и тяжелой артиллерии, также на этом направлении зачастую работает боевая авиация САР.

    ВВС Сирии

    По мере приближения начала полномасштабной военной операции САА в этом регионе террористические бандгруппы, дислоцирующиеся здесь, все яснее осознают неизбежность грядущего поражения. В северо-восточной горной местности Латакии — у городов Кабана и Халлуз, а также вблизи населенных пунктов Сирмания, Дувейр Аль-Акрад и Марран на северо-западе Хамы базируются отряды резерва боевиков, однако их слишком мало для того, чтобы продержаться хотя бы несколько дней в случае начала наступления войск САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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