Путин: Научное значение многих диссертаций вызывает вопросы

Санкт-Петербург, 26 апреля. Научное значение многих диссертаций в России вызывает вопросы, заявил в четверг на XI съезде Российского союза ректоров президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в стране защищается большое количество кандидатских и докторских диссертаций, особенно в гуманитарных дисциплинах, «но если посмотреть на их научное значение, то часто возникают вопросы».

Путин также подчеркнул, что только 14% аспирантов выходят на защиту своевременно, при этом остается неясным, что делают в это время остальные, выходят ли они в конечном счете на защиту, каких результатов достигают и где продолжают свою деятельность.

Аспирантов, которые хотят заниматься наукой, а не получают степень для анкеты, российский лидер призвал участвовать в открытых конкурсах по распределению грантов.

«Если у аспиранта или его научного руководителя есть серьезное, осознанное намерение заниматься наукой, а не получать степень для анкеты, пусть они участвуют в таких конкурсах, предлагают работы по приоритетам научно-технологического развития страны», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что критически важной задачей государства является сконцентрировать ресурсы на поддержке талантливых и целеустремленных исследователей и преподавателей, а также создать условия, чтобы молодые ученые стремились работать в российской высшей школе.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с 2000 года финансирование высшего образования в стране со стороны государства увеличилось в четыре раза.