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Под прикрытием голубой простыни: МИД РФ показал захват консульства России в США
Россия
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    Под прикрытием голубой простыни: МИД РФ показал захват консульства России в США

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    Под прикрытием голубой простыни: МИД РФ показал захват консульства России в США

    Москва, 26 апреля. Возмутительной и беспрецедентной назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ситуацию в Сиэтле, где 25 марта чиновники США проникли в закрытую резиденцию генерального консула России.

    «Это именно захват, это собственность РФ, за которую перевели деньги. Американские агенты вошли туда без спроса, взломав двери, устроили там тотальный обыск. Здание было законсервировано российской стороной, а американцы хозяйничали там по полной программе…» — приводит комментарий Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

    Представитель МИД РФ продемонстрировала фотографию, на которой видно, как американские агенты, прикрываясь голубой простыней, пытаются взломать дверь и попасть на территорию российского консульства.

    Напомним, о том, что представители властей в Сиэтле пытаются проникнуть в российское консульство, стало известно в среду. Посол РФ в США назвал произошедшее очередным антироссийским шагом.       

    Автор: Герман Парло
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