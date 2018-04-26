Захарова раскритиковала попытки ЕС увязать помощь Сирии со сменой правящего режима
Москва, 26 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала попытки Евросоюза увязать предоставление помощи Сирии со сменой правящего режима.
Захарова прокомментировала Донорскую конференцию по поддержке Сирии, которую организовали ЕС и ООН. Она заявила,что организаторы допустили ошибку, не пригласив на это мероприятие представителей официального Дамаска.
«Непонятно, кому они пытаются помочь, если не задействовать официальный Дамаск? — заметила российский дипломат. — Исходим из того, что при решении вопроса об оказании помощи государству и его населению необходимо взаимодействовать непосредственно с представителями этого государства и народа».
Она отметила, что на конференцию ЕС и ООН пригласили различные НПО, большинство из которых действует за пределами Сирии.
«Выглядит просто нелогично, — заметила она. — В целом контрпродуктивная позиция некоторых стран, которые увязывают оказание помощи Сирии со сменой правящего режима».