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Врач Трампа отказался от должности министра США по делам ветеранов
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    Врач Трампа отказался от должности министра США по делам ветеранов

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    Врач Трампа отказался от должности министра США по делам ветеранов

    Москва, 26 апреля. Личный врач президента США Ронни Джексон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность министра по делам ветеранов. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Ронни Джексона.

    Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джексона на пост министра США по делам ветеранов. Позднее в СМИ были опубликованы неприятные факты из биографии Джексона. Личного врача Трампа обвинили в чрезмерном выписывании лекарств и употреблении алкоголя на рабочем месте, а также в злоупотреблениях служебным положением. Кроме того, газета New York Times сообщила, что Джексон в нетрезвом виде разбил автомобиль во время вечеринки.

    «Обвинения против меня абсолютно неверны и сфабрикованы. Если бы у них были какие-то основания, я бы не был выбран на такую деликатную и важную роль, как врач трех президентов за последние 12 лет. К сожалению, я снимаю свою кандидатуру на пост министра по делам ветеранов», — говорится в заявлении Джексона.

    Накануне стало известно, что профильный комитет сената США отложил слушания по утверждению Джексона на пост министра по делам ветеранов, чтобы ознакомиться с данными обвинениями, выдвинутыми в отношении личного врача Трампа.

    Автор: Алексей Громов
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