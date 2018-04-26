Аналитик объяснил популярность Тимошенко высоким антирейтингом Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, согласно результатам опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг», оказалась популярнее действующего президента Украины Петра Порошенко.

За Тимошенко были готовы проголосовать 14% респондентов, в то время как за главу государства свой голос готовы отдать 9% опрошенных. Таким образом, популярнее Петра Порошенко оказался даже экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, рейтинг которого составляет 11%.

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей подчеркнул, что необходимо понимать, что из себя на сегодняшний день представляет украинская социология.

«Это чисто коммерческий продукт, который показывает необходимые заказчику цифры. А учитывая незначительное количество организаций, которые занимаются проведением опросов на Украине, принимать эту статистику за чистую монету было бы неосмотрительно», — объясняет политолог.

Тем не менее, продолжает собеседник агентства, если соотнести полученные результаты опроса с реальностью, то рейтинг Тимошенко окажется значительно выше, чем рейтинг действующего президента из-за высокого антирейтинга последнего.

«И связано это вовсе не с популярностью данной особы, а с тем, что Тимошенко давно и целенаправленно выступает с критикой действующей власти и является, пожалуй, самым крупным и известным оппозиционером», — указывает Александр Асафов.

То есть, хоть какой-то рейтинг узнаваемости и популярности есть у любого политика, который в медиапространстве выступает с критикой действующего режима Киева.

«Даже у комедийного политика грузинской национальности Михаила Саакашвили, который сейчас даже не является гражданином Украины, есть сторонники и определенный рейтинг, поскольку он, как и Тимошенко, критикует власть по болезненным для нее позициям: это коррупция, незаконное обогащение, борьба против собственного народа и прочее», — отмечает аналитик.

Именно поэтому Тимошенко в глазах электората выглядит своего рода спасительницей, хотя к ней тоже очень много претензий, например, ее прошлое — так называемое «газовое дело», за которое она была приговорена к тюремному заключению.

«Что касается Порошенко, его рейтинг крайне низок, и предстоящие выборы для него создают крайне негативную ситуацию. Порошенко постоянно пытается ее исправить, делая абсурдные заявления, например, о необходимости объединения всех христианских церквей в одну «настоящую» украинскую церковь. Это — тоже своего рода работа на собственный имидж, попытка отойти от образа нечистого на руку коммерсанта, владельца кондитерских фабрик, который зарабатывает гораздо больше, чем все государство Украина», — говорит Александр Асафов.

Он еще раз подчеркнул, что ориентироваться на опрос социологической группы «Рейтинг» можно только с очень большой оглядкой.

«В начале электоральной кампании эти цифры — конкурс бюджетов. Кто больше больше платит, у того и лучше социология. Что касается реалий, я думаю, что рейтинг Тимошенко значительно выше, а рейтинг Порошенко значительно ниже», — заключил политический аналитик.

Тем не менее, у Петра Порошенко есть шансы удержаться в президентском кресле, ведь на Украине действует так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет президенту как верховному главнокомандующему при наличии оснований начать военную операцию без согласования с Верховной радой, а ведь именно парламентарии являются одними из главных критиков Порошенко.

«Кроме того, этот закон позволяет ограничивать ряд прав граждан Украины. И отдельно в законе зафиксировано, что избирательное право тоже может быть подвергнуто определенным ограничениям. Пользуясь этим законом, Порошенко может, и скорее всего, рассматривает эту возможность, ввести военное положение для того, чтобы отложить выборы до более удобного для него момента», — предупреждает спикер.

Так называемое «дело Рубана», фигурантом которого также является Надежда Савченко, уже создает почву для того, чтобы ввести военное положение.