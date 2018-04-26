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Путин призвал выстроить лучшие условия для стартапов в российских вузах
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Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах
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    Путин призвал выстроить лучшие условия для стартапов в российских вузах

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    Путин призвал выстроить лучшие условия для стартапов в российских вузах

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что вузы могут стать лучшей площадкой для развития стартапов молодыми специалистами.

    «Следует поощрять стремление студентов и аспирантов к созданию и внедрению собственных разработок. При этом вузы могут готовить целые проектные команды, которые способны конструировать сложные инженерные технологические системы», — заявил российский лидер, выступая на пленарном заседании Всероссийского союза ректоров в Петербурге.

    Путин также вспомнил долгие споры по вопросу создания небольших высокотехнологических предприятий внутри вузов. Глава государства считает, что принял правильное решение, когда отбросил всякую «административно-показную шелуху». Однако это направление нужно развивать и дальше, добавил он.

    Президент выразил уверенность, что именно в вузах должны быть выстроены лучшие условия для стартапов. Они могут стать первым шагом для дальнейшего развития высокотехнологичных компаний.

    Ранее Путин предложил создать в РФ новую программу студенческих общежитий. 

    Автор: Дима Оленин
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