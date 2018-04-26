Путин призвал выстроить лучшие условия для стартапов в российских вузах

Санкт-Петербург, 26 апреля. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что вузы могут стать лучшей площадкой для развития стартапов молодыми специалистами.

«Следует поощрять стремление студентов и аспирантов к созданию и внедрению собственных разработок. При этом вузы могут готовить целые проектные команды, которые способны конструировать сложные инженерные технологические системы», — заявил российский лидер, выступая на пленарном заседании Всероссийского союза ректоров в Петербурге.

Путин также вспомнил долгие споры по вопросу создания небольших высокотехнологических предприятий внутри вузов. Глава государства считает, что принял правильное решение, когда отбросил всякую «административно-показную шелуху». Однако это направление нужно развивать и дальше, добавил он.

Президент выразил уверенность, что именно в вузах должны быть выстроены лучшие условия для стартапов. Они могут стать первым шагом для дальнейшего развития высокотехнологичных компаний.

Ранее Путин предложил создать в РФ новую программу студенческих общежитий.