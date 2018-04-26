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«Почему эти люди туда ездят?»: киевского министра возмутили поездки украинцев в Крым
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    «Почему эти люди туда ездят?»: киевского министра возмутили поездки украинцев в Крым

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    «Почему эти люди туда ездят?»: киевского министра возмутили поездки украинцев в Крым

    Киев, 26 апреля. Глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш возмутился тем, что граждане страны продолжают ездить на отдых в Крым после воссоединения полуострова с РФ.

    Украинский министр не понимает, почему граждане продолжают ездить на отдых в Крым.

    «Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать?» — сокрушается Черныш.

    Он отметил, что это не только проблема властей, но и проблема общества, пишут украинские СМИ.

    «Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль России?» — заявил министр.

    Глава украинского ведомства заявил, что министерство планирует «влиять на этот процесс», правда, как именно, он не сказал.

    Напомним, Крым стал частью России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госудасртвенного переворота на Украине в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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