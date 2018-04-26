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Путин рассказал об увеличении финансирования высшего образования в четыре раза
Россия
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    Путин рассказал об увеличении финансирования высшего образования в четыре раза

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    Путин рассказал об увеличении финансирования высшего образования в четыре раза

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Финансирование высшего образования в России со стороны государства с 2000 года увеличилось в четыре раза, заявил президент страны Владимир Путин во время XI съезда Российского союза ректоров.

    Глава страны обратил внимание, что в 2000 году расходы государства на высшее образование составляли 24,4 миллиарда рублей. За 16 лет они были увеличены до 523,3 миллиарда рублей.

    «С 2000 года расходы государства на высшее образование в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть — именно в реальном выражении, выросли более чем в четыре раза», — констатировал российский лидер.

    Путин отметил, что за счет этих вложений были увеличены зарплаты преподавателей и научных работников, а также созданы исследовательские центры на базе вузов.

    Путин рассказал об увеличении финансирования высшего образования в четыре раза

    «Мы видим реальные достижения отечественной высшей школы, это показатель происходящих здесь перемен и их динамика должна нарастать», — заключил президент.

    Автор: Катерина Тимошенская
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