Путин рассказал об увеличении финансирования высшего образования в четыре раза

Санкт-Петербург, 26 апреля. Финансирование высшего образования в России со стороны государства с 2000 года увеличилось в четыре раза, заявил президент страны Владимир Путин во время XI съезда Российского союза ректоров.

Глава страны обратил внимание, что в 2000 году расходы государства на высшее образование составляли 24,4 миллиарда рублей. За 16 лет они были увеличены до 523,3 миллиарда рублей.

«С 2000 года расходы государства на высшее образование в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть — именно в реальном выражении, выросли более чем в четыре раза», — констатировал российский лидер.

Путин отметил, что за счет этих вложений были увеличены зарплаты преподавателей и научных работников, а также созданы исследовательские центры на базе вузов.