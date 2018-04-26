Поклонники просто одолевают: звезда «Ворониных» рассказал о своем самочувствии

Москва, 26 апреля. Народный артист РФ Борис Клюев, известный широкой публике ролью в популярном ситкоме «Воронины», опроверг информацию о том, что испытывает проблемы со здоровьем.

«Какая сволочь это написала, делать, что ли больше нечего. И сегодня с утра все звонят, моему агенту звонили, режиссеру, поклонники «Ворониных» просто одолевают всех. Все нормально, здоров и невредим…» — рассказал Клюев в интервью «Телеканалу 360».

По словам актера, ему не привыкать к дезинформации в Интернете.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у Клюева якобы диагностирована серьезная болезнь легких.