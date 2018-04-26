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Поклонники просто одолевают: звезда «Ворониных» рассказал о своем самочувствии
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    Поклонники просто одолевают: звезда «Ворониных» рассказал о своем самочувствии

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    Поклонники просто одолевают: звезда «Ворониных» рассказал о своем самочувствии

    Москва, 26 апреля. Народный артист РФ Борис Клюев, известный широкой публике ролью в популярном ситкоме «Воронины», опроверг информацию о том, что испытывает проблемы со здоровьем.

    «Какая сволочь это написала, делать, что ли больше нечего. И сегодня с утра все звонят, моему агенту звонили, режиссеру, поклонники «Ворониных» просто одолевают всех. Все нормально, здоров и невредим…» — рассказал Клюев в интервью «Телеканалу 360».

    По словам актера, ему не привыкать к дезинформации в Интернете. 

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что у Клюева якобы диагностирована серьезная болезнь легких.

    Автор: Федор Веснин
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