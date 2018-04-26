Сирия, 26 апреля. Террористы ИГ1 продолжают нести потери в живой силе к югу от Дамаска. В результате взрыва СВУ в провинции Багдад в Ираке пострадали мирные жители. ВКС РФ наносит точечные удары по позициям «Нусры»*** в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают обстреливать позиции террористов ИГ на юге от Дамаска.

«Исламское государство»1: несет потери в живой силе южнее Дамаска; нанесло удары по электростанции в провинции Киркук в Ираке; организовало взрыв в иракской провинции Багдад.

«Тахрир Аш-Шам»: противостоит САА недалеко от лагеря «Аль-Ярмук» к югу от Дамаска; подверглась ударам артиллерии САР у населенного пункта Аль-Хабит в южной части Идлиба.

Провинция Дамаск

Правительственные силы активизировали атаки на опорные пункты террористов «Исламского государства» на юге от Дамаска. Как передает агентство новостей Al Masdar News, артиллерийские дивизионы САР продолжают вести интенсивные обстрелы огневых позиций радикалов ИГ. Кроме того, боевые вылеты на данных территориях возобновили сирийские военные самолеты, которые нанесли точечные авиаудары по укреплениям, подземным тоннелям и путям снабжения ИГ. Ожесточенные бои разворачиваются в районах Аль-Мазния и Ат-Тадамун. Отмечается, что часть ИГИЛовцев дезертировала с поля боя. Кроме того, большое количество исламистов было уничтожено вследствие ракетных ударов 4-й бронетанковой дивизии САА по зданию, которое являлось пунктом сбора террористов. Напомним, боевики контролируют небольшой анклав к югу от столицы уже на протяжении нескольких лет.

Одновременно с этим правительственные войска ведут бои с отрядами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, передает в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq). Напомним, анклав «Ан-Нусры» граничит с позициями ИГИЛовцев в районе палестинского лагеря для беженцев «Аль-Ярмук».

Провинция Алеппо

Жители населенных пунктов, освобожденных от оккупации радикальных курдских формирований, продолжают возвращаться в свои дома в кантоне Африн, передает местный информационный портал Aleppo Today TV. Напомним, в конце прошлого месяца турецкие вооруженные силы, поддерживаемые отрядами Сирийской свободной армии (ССА), завершили зачистку Африна от сил запрещенной во многих странах Рабочей партии Курдистана (РПК) и союзных ей Отрядов народной самообороны (YPG). Перед тем как бежать в район Манбиджа, курды заминировали все занимаемые территории. Обезвреживание мин и СВУ, установленных членами YPG и РПК пока не было завершено.

Провинция Идлиб

Военный источник в социальной сети Twitter (IdlibPlus) сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) наносят артиллерийские удары по опорным пунктам исламистов террористического формирования «Хайят Тахрир Аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Аль-Хабит, расположенного западнее города Хан Шейхун в южной части провинции. Информации о потерях со стороны радикалов в живой силе или военной технике пока не поступало. Напомним, в регионе действует режим прекращения огня, тем не менее на «Джебхат Ан-Нусру»1 он не распространяется.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама не прекращаются вооруженные столкновения между отрядами вооруженной оппозиции и частями Сирийской арабской армии (САА). Как передает военный источник в социальной сети Twitter (MahmodHamway), авиация России продолжает проводить боевые вылеты над территориями, контролируемыми джихадистами «Тахрир Аш-Шам». Напомним, боевики, отряды которых дислоцируются недалеко от границы с соседней провинцией Идлиб, регулярно обстреливают укрепрайоны сил Башара Асада. Кроме того, под ударом нередко оказываются и мирные поселения. Так, в первой половине недели исламисты вели огонь по городу Мхарде.

Ирак

Интернет-портал Terror Monitor, подконтрольный «Исламскому государству», сообщает о том, что радикалы подпольно действующих групп «Исламского государства» нанесли удары по электрической станции, расположенной на юго-западе провинции Киркук. В результате обстрела были повреждены опоры линий электропередач. Более подробная информация о нанесенном уроне пока уточняется.

Между тем в провинции Багдад прогремел мощный взрыв. Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что взрывное устройство сработало в южной части региона неподалеку от поселения Вардия. Это привело к ранению двух мирных граждан. Местные активисты утверждают, что СВУ было заложено террористами ИГ. По данным Миссии Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку (МООНСИ), в прошлом месяце в результате терактов и вооруженных нападений ИГИЛовцев были убиты 104 гражданских лиц и сотрудников полиции, еще 177 человек получили ранения. Напомним, премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади объявил об уничтожении «Исламского государства» в Ираке в конце прошлого года, однако часть террористов скрылась в пустынных районах страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)