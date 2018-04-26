Меню
Политика
Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться
Россия
Путин подверг критике аспирантуру в российских вузах
Следующая новость
Загрузка...

    Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

    71

    Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

    Вашингтон, 26 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может не состояться.

    Трамп оценил вероятность встречи с главой КНДР.

    «Не исключено, что я просто быстро покину (встречу с Ким Чен Ыном. — Прим. ФАН), — заявил американский президент в эфире телеканала Fox News. —  Не исключено, что эта встреча вообще не состоится. Кто знает».

    Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

    Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться на территории Таиланда. С таким предложением во вторник выступил министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай.

    Автор: КатеринаТимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    Путин пообещал поддержку вузам РФ, ведущим успешные исследования

    16:39   26 Апреля 2018
    59
    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    «Они от лукавого»: Песков отреагировал на заявления Британии по офшорам россиян

    15:02   26 Апреля 2018
    432
    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    Военные ветераны едва не взяли штурмом Кабмин Украины

    12:36   26 Апреля 2018
    2533
    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    Автодорожную часть Крымского моста испытали на готовность к эксплуатации

    10:07   26 Апреля 2018
    6829