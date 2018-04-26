Трамп заявил, что встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

Вашингтон, 26 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может не состояться.

Трамп оценил вероятность встречи с главой КНДР.

«Не исключено, что я просто быстро покину (встречу с Ким Чен Ыном. — Прим. ФАН), — заявил американский президент в эфире телеканала Fox News. — Не исключено, что эта встреча вообще не состоится. Кто знает».

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться на территории Таиланда. С таким предложением во вторник выступил министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай.