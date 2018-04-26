Сирия: САА уничтожили огневые точки боевиков в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 26 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии нанесли артиллерийские удары по позициям боевиков в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает информационное агентство Fars News Agency со ссылкой на военный источник.

Накануне боевики обстреляли жилые кварталы города Джабата Аль-Хашаб, в результате чего погибли 12 мирных жителей, среди которых были женщины и дети. Кроме того, в ходе обстрела 10 мирных жителей получили ранения.

Минувшей ночью сирийская армия нанесла артиллерийские удары по позициям террористов, с которых осуществлялся обстрел города Джабата Аль-Хашаб. В результате обстрела были уничтожены огневые точки боевиков, а также порядка 10 террористов.