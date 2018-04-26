Они еще и за Крымский мост начнут деньги собирать: в РФ отреагировали на создание Киевом патрульной полиции

О создании «патрульной полиции Республики Крым и Севастополя», которая будет встречать украинцев «на первых метрах земли после Крыма», в Херсонской области, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. В России назвали цели создания этого подразделения.

Как отметил в студии программы «Время покажет» на Первом канале украинский политолог Андрей Окара, Украина «медленно соображает, медленно запрягает, но все логично».

«Любое государство на месте украинцев сделало бы такой шаг четыре года назад», — считает гость политического ток-шоу.

Однако ведущий программы Артем Шейнин с ним не согласился: логичнее было бы направить амбициозных и сильных молодых людей, которых ждут в патрульной полиции Крыма, во Львов, чтобы они ловили тех, кто ездит по улицам в нацистской форме, считает он.

«Тогда и пользы будет больше», — сказал Шейнин.

Украинский социолог Евгений Копатько отметил, что в Крыму проживают более 2,2 млн граждан, и перед создаваемым подразделением Нацполиции Украины стоят «определенные задачи».

«Десятки тысяч из граждан, проживающих в Крыму, каждый год пересекают границу с Украиной. Патрульная полиция будет выполнять свои задачи, как выполняют свои Служба безопасности Украины, пограничная служба, таможня. Эта полиция, очевидно, будет заниматься людьми, которые живут в Крыму и имеют родственников на Украине. Полагаю, что поле для маневров очень широкое. Какие только возможно законодательные акты против России уже приняты. А теперь они заходят в практическую плоскость применения», — заметил социолог.

Копатько напомнил также, что глава МИД Украины Павел Климкин поставил четкую задачу — сократить количество украинцев, которые работают в России, имеют там отношения и связи, то есть максимально осложнить им возможность выехать в Россию.

Политолог, журналист-международник Максим Шалыгин считает, что во всей этой истории сошлось сразу несколько вещей.

«На всех международных площадках Украина говорит, что в Крыму ее граждане, а в ответ слышит: «Покажите, что вы с ними делаете, как о них заботитесь?». Поскольку социальные выплаты ни в Крым, ни в Донбасс Украина даже в страшном сне не придумает направить, то, соответственно, включаются репрессивные механизмы. Надо устроить администрацию в изгнании, надо устроить специальную полицию и все остальное, то есть имитировать государственность», — сказал Шалыгин.

Он уверен, что патрульная полиция Крыма создана «для кормления».

«Они будут брать на учет тех, кто ездит в Крым. Следом, по всей видимости, будет введен транспортный налог за использование дорог Крыма. И каждый проезжающий на территорию Крыма из Украины будет платить транспортный сбор в украинскую казну», — предположил эксперт.