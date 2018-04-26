Шашлыки отменяются: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники

Санкт-Петербург, 26 апреля. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов дал прогноз на грядущие майские праздники. Он отметил, что вряд ли петербуржцам удастся открыть «сезон шашлыков» из-за дождей.

Как рассказал Колесов, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, а столбики термометров не покажут больше 10 градусов тепла.

«Сейчас пока температура ниже средних значений. Майские праздники останутся такими же — температура за 10 градусов в дневные часы... Это связано с влиянием циклонов. Также ожидается много осадков в виде дождя, но кратковременного», — подчеркнул он.

Главный петербургский синоптик также выразил уверенность в том, что грядущее лето будет теплее предыдущего.

«Я думаю, что это лето должно быть потеплее немножко», — сказал он.

Ранее синоптики рассказали, какие неприятности ждут жителей столицы на майские праздники.