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Шашлыки отменяются: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники
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    Шашлыки отменяются: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники

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    Шашлыки отменяются: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники

    Санкт-Петербург, 26 апреля. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов дал прогноз на грядущие майские праздники. Он отметил, что вряд ли петербуржцам удастся открыть «сезон шашлыков» из-за дождей.

    Как рассказал Колесов, в Северной столице ожидаются кратковременные дожди, а столбики термометров не покажут больше 10 градусов тепла.

    «Сейчас пока температура ниже средних значений. Майские праздники останутся такими же — температура за 10 градусов в дневные часы... Это связано с влиянием циклонов. Также ожидается много осадков в виде дождя, но кратковременного», — подчеркнул он.

    Главный петербургский синоптик также выразил уверенность в том, что грядущее лето будет теплее предыдущего.

    «Я думаю, что это лето должно быть потеплее немножко», — сказал он.

    Ранее синоптики рассказали, какие неприятности ждут жителей столицы на майские праздники.

    Автор: Дана Балан
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